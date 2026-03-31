Dự báo thời tiết ngày 31-3: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối mưa giông 31/03/2026 06:00

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 31-3, trạng thái thời tiết ít thay đổi, Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc và đồng bằng có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng, kèm theo mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết đặc trưng với ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Các khu vực còn lại như Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.