Cán bộ huyện nói về việc xử lý công trình xây trái phép ở Cà Mau 23/08/2024 14:17

(PLO)- Trong vụ công trình trái phép trên địa bàn huyện U Minh, UBND huyện này chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ xã thiếu trách nhiệm và không xử phạt người vi phạm do lỗi vô ý.

Trước đó cơ quan chức năng huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đề nghị xử lý đối với những cán bộ, công chức xã Khánh An đã thiếu trách nhiệm, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời công trình trái phép của ông PVK. Đồng thời huyện buộc ông PVK. phải tháo dỡ phần công trình xây dựng trên diện tích 270m2 do nằm trên đất lúa.

Công trình nhà xưởng của ông K. đã được UBND xã Khánh An xác định đã tháo dỡ xong phần vi phạm từ trưa 22-8-2024. Ảnh: TRẦN VŨ

Lý giải thêm về việc này với PLO, ngày 22-8 ông Huỳnh Hoàng Tương, Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện U Minh nói: "Chúng tôi đã kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng. Ông K. nghĩ rằng nhà xưởng lắp ghép, ở vùng nông thôn thì không phải xin phép nên ông xin phép. Ông không có lỗi cố ý và đây là vi phạm của ông là lần đầu.

Hơn nữa, khi chúng tôi phân tích cho ông K. thấy cái sai là đã làm công trình vượt diện tích đất thổ cư, lấn qua đất nông nghiệp là sai, ông đã chủ động cam kết tháo dỡ toàn bộ phần công trình đã trùm qua đất nông nghiệp 270m2. Trong Luật xử lý vi phạm hành chính cũng cho phép nhắc nhở, không xử phạt khi có các yếu tố như tôi vừa nói, tức lỗi không cố ý, vi phạm lần đầu, có ý thức khắc phục hậu quả tốt".

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông K. cho biết đã nhận thấy sai và sẽ thực hiện tháo dỡ phần công trình sai ngay trong ngày. Lúc 9 giờ 30 phút sáng 22-8, một tổ công tác của xã Khánh An đã đến công trình của ông K. kiểm tra và ghi nhận ông đã cho người tháo dỡ xong phần công trình nằm trên đất nông nghiệp 270m2. Tại biên bản làm việc, ông K. có ý kiến: "Tôi luôn chấp hành chủ trương của nhà nước. Đối với phần sai phạm tôi đã tháo dỡ. Tôi sẽ không phát sinh thêm".

Như PLO đã phản ảnh, ông PVK là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng bị lập biên bản xây dựng công trình nhà xưởng trái phép tại ấp 7 xã Khánh An huyện U Minh vào ngày 15-8. Ngày 16-8, Chủ tịch UBND huyện U Minh có công văn chỉ đạo xử lý trách nhiệm những cán bộ, công chức xã Khánh An vì không phát hiện ngăn chặn kịp thời công trình của ông Kiệt ngay từ đầu. Đồng thời đề nghị phòng Kinh tế hạ tầng kết hợp xã Khánh An xử lý vi phạm hành chính công trình của ông K. theo quy định của pháp luật.

Kết quả, Phòng kinh tế hạ tầng xác định ông K. xây dựng công trình trên diện tích tổng là 570m2, trong khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông tại đây chỉ có 300m2 đất thổ cư còn lại là đất lúa. Phòng này cũng xác định loại công trình của ông K. ở nông thôn là công trình không phải xin giấy phép xây dựng, nhưng phải phù hợp quy hoạch và không được vượt quá 300m2 đất thổ cư trên giấy chứng nhận.