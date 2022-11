Cán bộ Trung tâm quỹ đất Đà Nẵng ném tiền lẻ ở quán bún bò bị kỷ luật

(PLO)- Sau vụ ném tiền lẻ ở quán bún bò, ông Đặng Công Phước, Phó Trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 15-11, nguồn tin của PLO cho hay Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Đảng bộ Sở TN&MT Đà Nẵng) đã có Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Công Phước, đảng viên, Phó Trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất.

Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng thi hành kỷ luật với ông Phước bằng hình thức khiển trách.

Theo Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, ông Phước với vai trò, cương vị như trên đã có hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực với người dân.

Điều này đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan đơn vị nơi ông Phước đang sinh hoạt và công tác; vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Việc làm của ông Phước đã vi phạm Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành TN&MT tại Quyết định 117/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT.

Đồng thời việc này cũng vi phạm Luật Viên chức 2010 và Quy định 37/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Được biết, trong phiên họp lấy phiếu của chi bộ, có 7/18 phiếu chọn hình thức cảnh cáo, còn lại chọn hình thức khiển trách. Tổng hợp chung kết quả lấy phiếu là khiển trách.

Ngoài ra, nguồn tin cho hay, hết thời hạn tạm đình chỉ công tác để phục vụ xác minh vụ việc, ông Phước đã đi làm lại bình thường.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay, khoảng 14 giờ 30 ngày 2-10, Công an phường Mỹ An đến quán bún bò trên đường Chương Dương, do ông HVT làm chủ để lập biên bản sự việc xảy ra khoảng 13 giờ cùng ngày.

Tại thời điểm lập biên bản, công an ghi nhận sự việc đã kết thúc, không có hậu quả thiệt hại về tài sản hay sức khỏe của những người có mặt tại quán.

Làm việc với những người liên quan, công an được biết ông HVT xác nhận đã đăng hai đoạn clip (được cắt từ camera của quán) lên facebook cá nhân.

Đồng thời cũng xác định những người có mặt trong đoạn clip không gây ra bất kỳ thiệt hại về tài sản của quán hay thiệt hại về sức khỏe của ông HVT cũng như nhân viên quán.

Tại buổi làm việc ngày 11-10, ông HVT yêu cầu cơ quan công an không tiếp tục xác minh sự việc và bản thân ông HVT không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì từ nay về sau.

Cũng làm việc với cơ quan công an, ông Phước thừa nhận có cử chỉ, lời nói chưa chuẩn mực nhưng không có hành động dùng vũ lực nào để tác động gây thiệt hại về sức khỏe cho ông HVT và nhân viên quán, cũng như thiệt hại về tài sản của quán.

Công an quận Ngũ Hành Sơn xét thấy hành vi (ném tiền lẻ - PV) của ông Phước do không kìm chế được cảm xúc dẫn đến có cử chỉ, lời nói chưa chuẩn mực. Tuy nhiên hành vi này không gây ra thiệt hại gì, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.

“Do vậy, Công an quận Ngũ Hành Sơn không tiến hành xử lý hành chính đối với ông Phước theo quy định pháp luật”, công an quận này cho hay.

TẤN VIỆT