Cận cảnh công trình đường dây điện 220kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Công trình đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình – Phú Quốc được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư trên 2.200 tỉ sắp hoàn thành đưa vào vận hành.

Sau khi hoàn thành, đây là công trình đường dây điện 220kV vượt biển không chỉ dài nhất Việt Nam mà còn dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Công trình được khởi công tháng 3-2019 có tổng chiều dài hơn 80 km, gồm 169 vị trí trụ. Trong đó có 117 vị trí trụ vượt biển trên không từ xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương) ra TP Phú Quốc.

Ngoài thời tiết khắc nghiệt của vùng biển, điều kiện thi công trên biển với sóng lớn cấp 4-5, thường xuyên mưa bão, khó khăn do dịch bệnh COVID-19, giá cả nguyên vật liệu tăng cao... là những khó khăn lớn trong quá trình triển khai dự án.

Dự án này cũng gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại bờ Kiên Bình (huyện Kiên Lương) và TP Phú Quốc.

EVNSPC cho biết nhờ hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc cùng các ban ngành địa phương và sự nỗ lực của chủ đầu tư đã giúp công tác đền bù giải phóng mặt bằng hoàn thành thuận lợi.

Hiện tại, tiến độ chung toàn bộ công trình đã hoàn thành trên 95%, dự kiến công trình đóng điện vận hành trong tháng 9-2022.

Cụ thể, hạng mục thi công móng trụ và dựng trụ thép trên biển đã hoàn thành 100% tiến độ (117/117 móng trụ và trụ thép); thi công móng trụ và dựng trụ thép phía bờ Kiên Bình cũng đã hoàn thành 100% (39/39 móng trụ và trụ thép).

Tại bờ Phú Quốc, thi công móng trụ hoàn thành trên 92% tiến độ (12/13 móng trụ); còn hạng mục dựng trụ thép trên bờ Phú Quốc cũng hoàn thành được trên 62% (8/13 trụ).

Đối với hạng mục kéo dây đoạn trên biển, dự án đã hoàn thành được gần 60/64,7 km đường dây trên biển; kéo dây đoạn tuyến trên bờ cũng đã hoàn thành được gần 12/15,6 km đường dây.

EVNSPC đang tích cực đôn đốc đơn vị giám sát, các nhà thầu khẩn trương thi công một số vị trí còn lại của hạng mục kéo dây trên biển và kéo dây đoạn tuyến trên bờ tại Phú Quốc nhằm sớm đưa công trình vào đóng điện trong tháng 9.

EVNSPC cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, cùng với việc bùng nổ du lịch tại Phú Quốc, nhu cầu tiêu thụ điện cũng tăng cao.

Dự báo nhu cầu phụ tải của TP Phú Quốc cuối năm nay tăng lên khoảng 120MW và năm 2023 sẽ lên đến khoảng 170MW, vượt quá khả năng cấp điện từ tuyến cáp ngầm điện 110kV hiện hữu.

Do vậy, việc sớm hoàn thành công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc sẽ đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài. Từ đó, góp phần vào việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu hút đầu tư tại TP Phú Quốc thời gian tới.

Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc là đường dây 220kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á có chiều dài 80,44km. Trong đó đoạn tuyến trên biển dài 64,7 km với 117 vị trí trụ, mỗi trụ là một khối kết cấu sắt thép và bê tông khổng lồ. Trong đó, mỗi trụ thép là một kết cấu cao từ 51 - 87 mét với trọng lượng từ 54 đến 114 tấn, được đặt trên một đế móng trụ là khối bê tông hình vuông có diện tích mặt sàn trung bình 400 m2. Đế móng trụ được đặt trên một hệ thống cọc bê tông gồm từ 56 - 72 cọc dự ứng lực với đường kính D800mm. Mỗi cọc có đường kính từ 60 - 80 cm, dài trên 31 mét, chịu được nước biển, cắm sâu trong dưới lòng biển từ 20 đến 50 mét. Khoảng cách các vị trí trụ trên biển trung bình là 600 mét. Toàn bộ hệ thống trụ điện đều được sản xuất gia công tại Việt Nam bằng thép cường độ cao, mạ kẽm nhúng nóng, với lớp sơn bên ngoài chịu được tác động muối biển. Dự án được thiết kế trụ tháp sắt 2 mạch. Hệ thống cọc cũng được sản xuất tại Việt Nam, trong đó đài móng làm bằng bê tông cốt thép chịu được tác động của sóng biển trong mọi điều kiện thời tiết. Dự án do đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế, quản lý, xây dựng, thi công. Toàn bộ vật liệu xây dựng chính của dự án đều do Việt Nam tự sản xuất trong nước.