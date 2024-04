Căn hộ cao cấp giá dưới 50 triệu đồng/mét gần như 'ra là hết' 15/04/2024 19:24

Tại hội thảo công bố báo cáo thị trường bất động sản quý I-2024 được tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 15-4, Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đã đưa ra một số phân tích về sự phục hồi của thị trường bất động sản quý đầu năm.

Trong quý đầu năm, có tổng số 6.200 giao dịch bất động sản, tăng 8% so với quý cuối của năm 2023 và gấp đôi so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: Ngọc Diệp

Theo đó, trong quý I đã có khoảng 20.541 sản phẩm được tung ra thị trường, nhưng chỉ có hơn 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, lần đầu tiên ra mắt, còn lại là hàng tồn kho từ các giai đoạn mở bán trước đó.

Nhiều dự án bất động sản đồng loạt khởi công với quy mô hàng chục nghìn ha, quy mô dự án lên đến hàng tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã rục rịch với kế hoạch bung hàng.

Diễn biến thị trường cho thấy phân khúc thấp tầng, đất nền vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cơ cấu nguồn cung căn hộ ngày càng “nghiêng” về các phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguồn cung căn hộ cao cấp đang bắt kịp và có xu hướng vượt nguồn cung căn hộ trung cấp.

Cụ thể, trong cơ cấu quý đầu năm, tỷ lệ căn hộ trung cấp (25-50 triệu đồng/m2) chiếm 14,77%, tỷ lệ căn hộ cao cấp (50-80 triệu đồng/m2) chiếm 16,37% còn phân khúc hạng sang (80-200 triệu đồng/m2) là 2,1%. Tỷ lệ căn hộ cao cấp và hạng sang tăng đáng kể trong tổng nguồn cung của thị trường các quý trước.

Trong quý đầu năm, chỉ có 1.250 sản phẩm căn hộ bình dân được tung ra thị trường, tăng 70% so với quý cuối năm 2023. 100% nguồn cung này đến từ các dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh thành.

Các chuyên gia bất động sản tại hội thảo cho rằng sự phục hồi không phải trên toàn diện mà có sự phân hóa giữa các phân khúc và khu vực. Theo phân khúc, bất động sản nhà ở vẫn đi đầu trong tiến trình phục hồi; bất động sản công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; bất động sản thương mại có thêm sự cải thiện; riêng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Cụ thể, phân khúc bất động sản nhà ở thương mại đã có thêm nguồn cung mới, góp phần làm dịu "cơn khát" nhà ở trong thời gian qua. Tuy nhiên còn mang tính cục bộ, chưa đủ độ phủ để giải tỏa triệt vấn đề về nhu cầu nhà ở, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Trong quý đầu năm, có tổng số 6.200 giao dịch bất động sản, tăng 8% so với quý cuối của năm 2023 và gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý IV-2023 và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án căn hộ cao cấp có giá dưới 50 triệu đồng/mét gần như “ra là hết”. Các dự án căn hộ cao cấp phân khúc hạng sang có độ hấp thụ chậm hơn.