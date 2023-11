Cần Thơ báo cáo phương án sắp xếp 4 phường ở quận Ninh Kiều

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đề xuất phương án nhập 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư thành 1 phường; tách một phần phường Cái Khế nhập vào phường Thới Bình.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Cần Thơ dự tính sẽ nhập 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư của quận Ninh Kiều thành phường An Cư mới. Trong ảnh là một phần phường An Phú hiện tại. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, TP Cần Thơ có 4 phường thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025, gồm An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình của quận Ninh Kiều.

Phường An Cư có diện tích 0,61 km2, dân số 23.313 người. Phường An Nghiệp có diện tích 0,35 km2, dân số 7.635 người. Phường An Phú có diện tích 0,5 km2, dân số 10.851 người. Phường Thới Bình có diện tích 0,53 km2, dân số 14.565 người.

UBND TP Cần Thơ đưa ra phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường An Phú, An Nghiệp vào phường An Cư. Theo UBND TP Cần Thơ, việc nhập ba phường trên là cần thiết, góp phần tăng quy mô ĐVHC, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Sau khi sắp xếp địa giới ĐVHC, phường An Cư có diện tích tự nhiên 1,46 km2 (đạt 26,55% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số là 41.799 người (đạt 278,66% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc dự kiến tại UBND phường An Cư (cũ).

Cạnh đó, TP Cần Thơ sẽ điều chỉnh 0,69 km2 diện tích tự nhiên và 9.000 người (một phần khu vực 2, 3, 5 và toàn bộ khu vực 4, 7) của phường Cái Khế vào phường Thới Bình.

Sau sắp xếp, phường Thới Bình mới có diện tích 1,22 km2, dân số 23.565 người (đạt lần lượt 22,18% và 157,1% so với tiêu chuẩn); Phường Cái Khế còn lại có diện tích 5,73 km2, dân số 15.116 người (đạt lần lượt 104,2% và 100,77% so với tiêu chuẩn).

Báo cáo của UBND TP Cần Thơ cũng đưa ra lộ trình sắp xếp ĐVHC. Cụ thể, năm 2023, chính quyền TP Cần Thơ tuyên truyền các chủ trương, chính sách về sắp xếp ĐVHC; tổ chức xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC. Sau đó, căn cứ phương án tổng thể đã hoàn thiện (sau khi có ý kiến Bộ Nội vụ), các cấp ngành tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Năm 2024, chính quyền sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân về Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC; thông qua HĐND TP, quận Ninh Kiều và các phường có liên quan về Đề án tổng thể; Hoàn chỉnh hồ sơ Đề án tổng thể, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định…

Nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Cần Thơ sẽ tổ chức kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 tại những ĐVHC cấp xã mới hình thành sắp xếp; sắp xếp, bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với những người dôi dư,…

Du khách thích thú với đàn Chapi, gốm Bàu Trúc của Ninh Thuận tại Cần Thơ (PLO)- Người dân, du khách rất thích thú với đàn Chapi, gốm Bàu Trúc... trong khuôn khổ Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận đang diễn ra tại TP Cần Thơ.

NHẪN NAM