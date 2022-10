Cần Thơ: Bắt 2 người đăng hàng ngàn phim, ảnh 'nóng' lên Telegram

(PLO)- Minh khai nhận đã tạo lập nhiều nhóm, kênh trên ứng dụng Telegram rồi cùng với Phúc đăng tải hàng ngàn hình ảnh, video khiêu dâm, đồi trụy lên để thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng

Ngày 19-10, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Cao Minh (24 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và Trần Văn Phúc (24 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, qua công tác phối hợp, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ phát hiện một nhóm sử dụng mạng xã hội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Cần Thơ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Minh (đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Công an phát hiện Minh đang có hành vi sử dụng phương tiện điện tử và mạng xã hội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Qua đó lực lượng chức năng thu giữ điện thoại di động, thẻ ATM, máy tính bảng, Desktop...

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đã tạo lập nhiều nhóm, kênh trên ứng dụng Telegram với gần 100 ngàn thành viên tham gia (có cả người nước ngoài).

Sau đó Minh tàng trữ, đăng tải hơn 7.000 video, hơn 1.000 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên các tài khoản để các thành viên xem.

Đổi lại các thành viên phải trả tiền phí cho Minh theo các gói phí như Thành viên tham gia các nhóm này phải đóng khoản phí do Minh quy định là: 100.000đ/3tháng, 200.000đ/7tháng, 300.000đ/năm.

Các giao dịch phí được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, ví MOMO hoặc Paypal. Từ năm 2020 đến khi bị bắt Minh đã thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Minh còn thuê Phúc phụ giúp mình đăng tải các nội dung đồi trụy lên nhóm những lúc Minh bận việc. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Phúc đã đến công an quận Ninh Kiều đầu thú.

Hiện vụ án đang được công an điều tra mở rộng.

