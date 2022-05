Cần Thơ: Bắt người đàn ông chiếm đoạt tài sản, trốn 26 năm

(PLO)- Trước đó, thanh niên này phạm lỗi trong sinh hoạt bị camera an ninh ghi lại, đưa lên Facebook và bị người mẹ rầy la nên xếp đồ vào ba lô lấy xe rời khỏi nhà.

23/05/2022 12:17

(PLO)- Công an TP Hội An đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Xuân Vũ – người gây ra vụ nổ súng hôm 9-5.