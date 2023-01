Cần Thơ chi gần 19 tỉ lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 91B

(PLO)- Việc triển khai thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm cho người dân khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 91B.

Sở GTVT TP Cần Thơ vừa khởi công dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 91B (đoạn từ cầu Bà Bộ đến giao Quốc lộ 91), đi qua địa bàn hai quận Bình Thủy và Ô Môn.

Theo đó, khoảng 13,2 km trên đoạn tuyến này sẽ được lắp hệ thống đèn chiếu sáng, với hơn 400 trụ đèn, các trụ cách nhau trung bình khoảng 32m.

Dự án này được UBND TP Cần Thơ phê duyệt hồi giữa tháng 2-2022, tổng mức đầu tư hơn 18,8 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây dựng hơn 9 tỉ đồng, chi phí thiết bị gần 6,8 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là Sở GTVT TP và đơn vị thi công xây dựng là Công ty CP Hưng Thịnh Phát.

Theo dự kiến, đến ngày 30-4, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm trên Quốc lộ 91B. Đồng thời, công trình cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.

Trước đó, cử tri quận Bình Thủy, Ô Môn cũng nhiều lần có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng TP đầu tư hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 91B. Theo bà con cử tri đoạn đường này vào ban đêm không có hệ thống chiếu sáng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

CHÂU ANH