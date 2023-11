Cần Thơ chưa phát hiện tham nhũng qua thanh, kiểm tra trong năm 2023

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 gửi HĐND TP.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, báo cáo cho thấy, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý không phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Thanh tra các ngành, các cấp của TP Cần Thơ đã triển khai 206 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt 3% kế hoạch năm.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời phát hiện vi phạm 16,77 tỉ, kiến nghị thu hồi 11,73 tỉ (đã thu hồi 11,2 tỉ), kiến nghị xử lý khác 5,04 tỉ; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 7 tập thể, 158 cá nhân; ban hành 403 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,92 tỉ, đã thu nộp ngân sách nhà nước 4,78 tỉ.

Cũng theo báo cáo, qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn TP.

Liên quan công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Cần Thơ đã điều tra và thụ lý 21 vụ đối với 26 bị can; kết quả đã xử lý 8 vụ với 10 bị can về các tội liên quan đến tham nhũng.

VKSND TP Cần Thơ đã thụ lý kiểm sát điều tra 21 vụ, 26 bị can; đã ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ, 8 bị can. TAND hai cấp đã tiến hành xét xử 7 vụ, 8 bị cáo về các tội liên quan đến tham nhũng.

Về kết quả xử lý tài sản tham nhũng, tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện là hơn 10,8 tỉ, đã thu hồi hơn 8,9 tỉ. Ngoài ra cơ quan điều tra còn tạm giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngăn chặn chuyển dịch tài sản một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa định giá tài sản, một sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu.

Về xem xét, xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng, trong kỳ báo cáo, TP đã tiến hành xem xét, kỷ luật với hình thức cách chức một trường hợp.

Cần Thơ đầu tư gần 1.200 tỉ đồng mở rộng 5 nút giao trọng điểm (PLO)- Cần Thơ duyệt đầu tư cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm; làm trước hai nút giao Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2.

NHẪN NAM