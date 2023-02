Cần Thơ họp thúc tiến độ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ họp với các đơn vị liên quan để thúc tiến độ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua TP Cần Thơ.

Ngày 7-2, UBND TP Cần Thơ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (Ban 1) và các sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua TP Cần Thơ (gọi tắt Dự án).

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo sơ bộ về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Theo đó, đơn vị tư vấn đề nghị sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi thì đề nghị UBND TP sớm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vì các công việc triển khai tiếp theo phụ thuộc vào kế hoạch này; giao trách nhiệm cơ quan tham mưu thẩm định cho UBND TP phải rõ ràng.

Cạnh đó, đơn vị tư vấn kiến nghị, trong giai đoạn lập dự toán chi tiết, một số đơn giá các vật liệu chính cần sự hỗ trợ cung cấp của Sở Xây dựng làm đầu mối; mong TP chỉ đạo các địa phương rà soát trên nguyên tắc phát sinh công trình, tăng cao độ phải rất hạn chế chứ không sẽ bị chậm trong quá trình duyệt thiết kế kỹ thuật.

Tại cuộc họp, đại diện ba địa phương là các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai báo cáo một số công việc liên quan. Theo đó, cơ quan chức năng đã và đang thực hiện các công việc như kiểm đếm, thông báo thu hồi đất, chính sách tái định cư…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết đây là một trong các công trình trọng điểm của UBND TP trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ông Hiển cho rằng, đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay TP làm chủ đầu tư, cho nên các công việc phải làm hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo về mặt thời gian, chất lượng và quy định pháp luật.

Công việc của TP gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây lắp. Hiện nay giai đoạn tiền khả thi do Bộ GTVT làm. Dự án khả thi TP làm, và đang giai đoạn thẩm định, Bộ GTVT đã có văn bản kết quả thẩm định đối với dự án khả thi.

“Trong ngày hôm nay, Sở GTVT trình cho UBND TP kết quả thẩm định của Sở. Ngày mai (8-2), chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp tập thể UBND để nghe lại báo cáo kết quả thẩm định và hồ sơ. Sau cuộc họp này thì tôi sẽ ký phê duyệt dự án khả thi đối với dự án này để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo…” – ông Hiển cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng các công việc phải làm song song và phải “chạy” thì mới đảm bảo khởi công vào 30-6-2023. Ông cũng hoan nghênh tinh thần chủ động của các địa phương trong việc triển khai đến người dân, đo đạc, kiểm đếm và báo cáo các khó khăn…

Ông Hiển thống nhất việc thực hiện chỉ định đơn vị đo đạc, nếu trường hợp phải đấu thầu mà thực hiện chỉ định (để đảm bảo tiến độ) thì tinh thần chung là đơn vị được chỉ định phải giảm giá thực hiện gói thầu ít nhất 5%. Cạnh đó, về công tác thuê thẩm định giá để xác định giá đất cụ thể, ông thống nhất giao cho Sở TN&MT làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ này …

Về công tác tái định cư, ông Hiển đề nghị ưu tiên tái định cư phân tán với chính sách phù hợp, nếu người dân không đồng ý tái định cư phân tán thì địa phương bố trí theo thực tế.

Ngoài ra còn khó khăn về vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn tuyến khoảng 580m trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (xây cầu) nhưng thuộc dự án thành phần 1 do tỉnh An Giang thực hiện. Ông Hiển giao đơn vị liên quan tìm hiểu để có kiến nghị cụ thể vì đây là dự án do An Giang làm chủ đầu tư...

Đầu tư 9.845 tỉ làm 37,42 km cao tốc Dự án qua Cần Thơ có tổng chiều dài 37,42km, tổng vốn đầu tư là 9.845 tỉ. Tốc độ thiết kế 100Km/h, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe. Trên công trình có 30 cầu vượt sông, kênh; 43 cống, 28 km đường gom; 4 nút giao thông; một trạm dừng nghỉ; hai vị trí hầm chui dân sinh. Theo báo cáo của Ban 1, toàn tuyến dự kiến có khoảng 908 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay đã hoàn thành đo đạc hồ sơ kỹ thuật đất, ban hành thông báo thu hồi đất để phục vụ các bước tiếp theo; Đã kiểm đếm được 787/908 trường hợp; Dự kiến khoảng 260 nền tái định cư; Tiến độ thực hiện các công việc cơ bản đạt…

