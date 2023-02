Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

Sáng 3-2, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023).

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Mạnh đọc bài diễn văn ôn lại lịch sử 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ đã nhắc lại những mốc son chói lọi của Đảng kể từ khi thành lập đến nay.

Ông Lê Quang Mạnh nêu: Thực tiễn 93 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

"Cũng trong quá trình đó, Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao của mình, tích luỹ và đúc rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh, mà chúng ta phải ra sức giữ gìn và phát huy trong điều kiện mới” – Bí thư Cần Thơ nêu.

Ông Lê Quang Mạnh cũng nêu lại lịch sử ra đời và quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ Cần Thơ, gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của TP Cần Thơ trong năm qua. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của TP đạt 12,64%; thu nhập bình quân đầu người tăng 17,2% so với năm 2021; các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi…

Theo Bí thư Cần Thơ, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm bản lề của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

Nhận định về các thời cơ, thách thức, ông Mạnh cho rằng Đảng bộ và chính quyền, nhân dân TP cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, người đứng đầu Đảng bộ TP Cần Thơ nêu sáu giải pháp cụ thể. Trong đó, đáng chú ý như tập trung huy động, khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của TP.

Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương...

Trao tặng huy hiệu Đảng cho 8 người

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định tặng huy hiệu Đảng đối với tám đảng viên cao niên tuổi đảng.

Cụ thể, tặng huy hiệu Đảng 75 năm cho ông Lâm Văn Thơm, nguyên quyền giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Tặng huy hiệu Đảng 65 năm cho ông Trần Văn Mến, nguyên giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Tặng huy hiệu Đảng 60 năm cho ông Trần Thành Nghiệp, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Tặng huy hiệu Đảng 55 năm cho ông Phạm Thanh Vận, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ.

Tặng huy hiệu Đảng 40 năm cho các ông, bà: thiếu tướng Nguyễn Minh Kha – nguyên phó tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh (Bộ Công an), nguyên giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Huỳnh Quốc Lâm – nguyên bí thư Quận ủy Cái Răng; ông Lê Hoàng Nam – nguyên bí thư Quận ủy Bình Thủy; bà Lư Thị Ngọc Ánh – nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ.