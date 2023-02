Người dân Cần Thơ đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin cho ngành chức năng

(PLO)- Đó là kết quả thiết thực từ công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chiều 1-2, Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai kế hoạch năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các phong trào khác tại địa phương bằng nhiều hình thức phong phú. Cụ thể như: gặp gỡ, tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, HĐND với cử tri, tuyên truyền trực tuyến, treo băng rôn, khẩu hiệu trên đường phố...

Từ đó, người dân đã chủ động cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng triệt phá hơn 1.100 vụ việc; giáo dục, bắt, xử lý hơn 1.800 các loại đối tượng; bắt, vận động, thanh loại nhiều đối tượng truy nã... góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Trong công tác phòng, chống tội phạm ở các lĩnh vực, năm qua lực lượng công an phát hiện hơn 600 vụ phạm tội về trật tự xã hội; điều tra, phá hơn 550 vụ, bắt và xử lý hơn 800 đối tượng. Trong đó, điều tra, phá 40 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, bắt và xử lý 60 đối tượng; phát hiện, triệt phá gần 300 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, xử lý hơn 400 đối tượng, thu giữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 138 trong năm qua. Đây là cơ sở góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn TP.

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cho rằng năm 2023, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng nghiêm trọng hơn. Từ đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu công an TP cần phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt cùng chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn, tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an TP vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ, sắc bén trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể được nhận kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhận Bằng khen Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ.

