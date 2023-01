Giám đốc Công an Cần Thơ: Người dân cần mạnh dạn tố giác tội phạm

(PLO)- Giám đốc Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, mạnh dạn tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm.

Ngày 20-1 (nhằm 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), trao đổi với PLO, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết nhằm tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện, an toàn vui xuân đón tết, Công an TP đã và đang thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

Cụ thể, từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023, các lực lượng thuộc Công an TP sẽ triển khai trấn áp các loại tội phạm về hình sự, ma túy, công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng; buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, các hành vi vi phạm về pháo nổ. Cùng đó kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma túy, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an TP cũng chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị. Đồng thời, lên phương án phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

Trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất ma túy...

“Thống kê sau hai tháng thực hiện cao điểm, tính đến giữa tháng 1-2023, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế. Lực lượng đã đấu tranh xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về ma túy, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận thông tin.

Ngoài ra, Công an TP cũng phối hợp với các cơ quan liên quaN tổ chức tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn chương trình lễ, hội, các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân trên địa bàn TP; phòng, chống hàng gian, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm....

Để người dân trên địa bàn TP đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khuyến cáo mỗi người dân phải nâng cao tinh thần tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, vận động người thân quản lý tài sản, tư trang, đồ dùng cá nhân, không nên lơ là mất cảnh giác để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp, cướp giật tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

“Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào và không mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ trái phép” - Giám đốc Công an Cần Thơ khuyến cáo.

Ông cũng đề nghị bà con cần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường. Mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.

CHÂU ANH