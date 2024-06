Cần Thơ ra quyết định cưỡng chế 1.124 tỉ nợ thuế, chỉ thu được 29 tỉ 30/06/2024 15:28

Sở Tài chính TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP cuối năm 2023.

Theo đó, đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Sở Tài chính cho biết, tổng số tiền thuế nợ đến cuối tháng 4-2024 là 3.358 tỉ đồng, tăng 381 tỉ so với thời điểm 31-12-2023, tăng 244 tỉ so với cùng kỳ năm trước, tăng 65 tỉ so với tháng trước.

Cục Thuế TP Cần Thơ trong 4 tháng đầu năm đã ra quyết định cưỡng chế nợ thuế 1.124 tỉ nhưng mới chỉ thu được 29 tỉ. Ảnh minh họa: NHẪN NAM

Trong đó, nợ khó thu là 736 tỉ; Nợ có khả năng thu là 2.622 tỉ. Số nợ có khả năng thu này chiếm tỉ lệ 21,7% trên dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.

Báo cáo cho biết, Cục Thuế TP đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu hồi nợ thuế như phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bộ phận và từng cán bộ, công chức, thường xuyên kiểm tra kết quả thu nợ hàng tuần, tháng, quý để có chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc, thu hồi nợ thuế vào NSNN, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh…

Lũy kế bốn tháng đầu năm, Cục Thuế TP Cần Thơ đã ban hành 178 quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ đối với 153 người nợ thuế, với số tiền thuế nợ đã áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ là 1.124 tỉ. Số tiền thuế nợ thu được trong bốn tháng đầu năm khi áp dụng các biện cưỡng chế tiền thuế nợ là 29 tỉ, chỉ đạt 3,4% trên tổng số tiền thuế nợ bị cưỡng chế.

Cục Thuế TP Cần Thơ đã thực hiện tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với 12 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 12 doanh nghiệp (DN) đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cũng theo báo cáo, mặc dù Cục Thuế TP đã quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, nhưng số nợ thuế còn rất cao so với chỉ tiêu được giao. Tiền thuế nợ của các năm trước kéo dài qua nhiều năm nhưng do DN gặp khó khăn về tài chính, không còn hoạt động, không phát sinh doanh thu, một số DN bị khởi tố, điều tra xử lý kéo dài, DN bị truy thu thuế còn đang trong quá trình khiếu nại, khiếu kiện nên chưa chấp hành nộp tiền truy thu... nên chưa thu hồi được.