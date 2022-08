Cần Thơ trình dự thảo quy định mức học phí năm học 2022-2023

(PLO)- Học sinh các cấp sẽ đồng loạt khai giảng ngày 5-9. Học sinh mầm non tựu trường ngày 31-8, học sinh bậc Tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 22-8.

09/08/2022 09:55

(PLO)- Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT ban hành ngày 5-8, lớp 1 năm nay tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, các khối lớp khác tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng...