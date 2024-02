Cần tuyển hàng nghìn lao động làm việc tại các nhà máy ở Đà Nẵng

Ngày 21-2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng cho biết, tính từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã phối hợp cùng Trung tâm để tuyển dụng số lượng lớn lao động làm việc tại nhiều vị trí khác nhau.

Cụ thể như, Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cần tuyển 500 lao động liên quan đến lĩnh vực chế biến thuỷ sản đông lạnh, hay như Công ty TNHH PI VINA Danang chuyên về may mặc cũng đang cần tuyển 500 lao động.

Cổng ra vào các khu công nghiệp đã đông đúc công nhân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngoài ra, các công ty có lĩnh vực hoạt động về sản xuất bộ dây dẫn điện trong xe ô tô, cơ khí điện, dịch vụ bảo vệ…cũng tuyển hàng trăm vị trí.

Trước những nhu cầu trên, gần hai tháng qua, Trung tâm đã cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm cho hơn 350 người lao động và tổ chức sáu phiên giao dịch việc làm định kỳ tại các văn phòng của Trung tâm.

Đồng thời, kết nối với hơn 190 doanh nghiệp để thu thập thông tin tuyển dụng.

Hiện nay, trung tâm đã kết nối với các phường, xã để mở rộng các điểm giao dịch việc làm trực tuyến.

Bảo vệ tại các công ty phấn khởi hướng dẫn người lao động đến nạp hồ sơ xin việc.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại phiên giao dịch việc làm vào thứ 6 hàng tuần, ở các trụ sở của phường, xã đều đồng loạt kết nối trực tuyến với trung tâm, nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm người lao động có thể đến phường, xã để tham gia phỏng vấn trực tuyến cùng với các đơn vị doanh nghiệp đang phỏng vấn tại trung tâm.

Treo biển cần tuyển người trước cổng, Công ty CP Vinatex Đà Nẵng (Nhà máy may An Đồn) tuyển gấp 150 lao động may công nghiệp và 50 lao động đào tạo với yêu cầu lao động có tay nghề, lương từ 7,5 triệu đồng trở lên và sẽ có hỗ trợ tiền ăn sáng, ăn trưa cũng như xăng xe đi lại.

Tuy nhiên, đến nay số lượng tuyển vẫn chưa đủ và liên tục nhận hồ sơ tuyển người lao động để đáp ứng công việc của nhà máy.

Đăng bảng tuyển gấp lao động nhưng vẫn chưa đủ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thời gian tới, Dịch vụ việc làm Đà Nẵng sẽ phối hợp với các phường, quận huyện tổ chức các buổi tuyên truyền giới thiệu việc làm đến tận cơ sở; tổ chức phiên giao dịch di động;

Nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm trực tuyến với các tỉnh thành miền trung và tây nguyên; đưa thông tin nhu cầu tuyển dụng lên các group của các tổ trưởng tổ dân phố; các cán bộ phụ trách mảng TB-XH của các phường, xã để tuyên truyền xuống tất cả người lao động của địa phương mình.

Theo Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, tính đến ngày 21-2, đã có 95% công nhân, người lao động quay trở lại làm việc sau nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn.

Minh Trường