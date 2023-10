Căng thẳng Canada-Ấn Độ: Ottawa muốn đối thoại kín

(PLO)- Sau khi có thông tin Ấn Độ yêu cầu Canada rút khoảng 40 nhà ngoại giao về nước, Ottawa tỏ ý muốn đàm phán kín với New Delhi để giải quyết căng thẳng ngoại giao.

Ngày 3-10, hãng Reuters đưa tin Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly cho biết Ottawa muốn đàm phán kín với New Delhi để giải quyết căng thẳng ngoại giao liên quan vụ ông Hardeep Singh Nijjar - thủ lĩnh ly khai người Sikh và là công dân của Canada - bị ám sát ở ngoại ô TP Vancouver (Canada) hồi tháng 6.

“Chúng tôi đang liên lạc với chính phủ Ấn Độ. Chúng tôi rất quan tâm sự an toàn của các nhà ngoại giao Canada và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác riêng vì chúng tôi cho rằng các cuộc đối thoại ngoại giao tốt nhất là khi chúng được giữ kín” - bà Joly nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau khẳng định Canada không muốn leo thang căng thẳng với Ấn Độ.

“Chúng tôi cực kỳ coi trọng vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng với chính phủ Ấn Độ” - ông Trudeau nói.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) hôm 9-9. Ảnh: REUTERS

Các phát ngôn trên được đưa ra ngay sau khi có thông tin nói rằng Ấn Độ yêu cầu phía Canada rút khoảng 40 nhà ngoại giao về nước.

Ngày 3-10, báo Anh Financial Times dẫn lời một số nguồn thạo tin nói rằng Ấn Độ yêu cầu phía Canada rút khoảng 40 nhà ngoại giao về nước trước ngày 10-10, đánh dấu bước leo thang mới nhất trong căng thẳng giữa New Delhi và Ottawa liên quan vụ ám sát ông Nijjar.

Một nguồn tin nói với Financial Times rằng Ấn Độ cảnh báo sẽ thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao đối với các nhà ngoại giao Canada còn ở lại sau thời hạn 10-10.

Bộ Ngoại giao Canada và chính phủ Ấn Độ từ chối bình luận về thông tin trên.

Ấn Độ từng cho biết nước này muốn có “sự ngang bằng” về số lượng và cấp bậc của các nhà ngoại giao mà mỗi nước cử tới nước kia.

Canada duy trì nhiều hơn hàng chục nhà ngoại giao ở New Delhi so với Ấn Độ ở Ottawa. Một nguồn tin nói rằng Canada có 62 nhà ngoại giao ở Ấn Độ và New Delhi yêu cầu Ottawa rút 41 người.

Trước đó, Ấn Độ thông báo đình chỉ vô thời hạn các dịch vụ cấp thị thực kể từ ngày 21-9 đối với người Canada, không lâu sau Thủ tướng Trudeau cho biết các cơ quan an ninh nước này “đang tích cực điều tra những cáo buộc đáng tin cậy về mối liên hệ tiềm tàng giữa các đặc vụ Ấn Độ” và cái chết của ông Nijjar.

Ấn Độ phủ nhận và gọi cáo buộc trên là “vô căn cứ”. Tuần rồi, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố cáo buộc mà phía Canada đưa ra “không phù hợp với chính sách của chúng tôi”.

New Delhi cũng đồng thời cáo buộc Ottawa dung túng những người ly khai theo đạo Sikh đang vận động thành lập một nhà nước độc lập ở Ấn Độ.

Ông Nijjar là thủ lĩnh người Sikh nổi tiếng ở tỉnh British Columbia, miền tây Canada. Theo cảnh sát địa phương, ông Nijjar bị hai tay súng bịt mặt bắn chết trên xe tải của ông vào ngày 18-6 bên ngoài một ngôi đền Sikh giáo ở Surrey, ngoại ô Vancouver.

Cái chết của ông Nijjar khiến cộng đồng người Sikh ở Canada bị sốc và phẫn nộ. Ông Nijjar ủng hộ thiết lập một "nhà nước độc lập" cho người Sikh từ các khu vực ở miền bắc Ấn Độ, thậm chí là một phần Pakistan. Trong khi đó, Ấn Độ cáo buộc ông Nijjar thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở nước này.

