Cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân trẻ tuổi

Các bác sĩ đang hồi sức tim phổi cho bệnh nhân tại phòng cấp cứu.

Bệnh nhân được chẩn đoán rung thất (Ventricular Fibrillation- VF), các bác sỹ đã nhiều lần sốc điện phá rung, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng can thiệp tim mạch.



Tại phòng can thiệp, bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da, kết quả chụp cho thấy bệnh nhân bị tắc một nhánh chính của động mạch vành trái (Left Anterior Descending artery- LAD).

Ngay lập tức, bệnh nhân được tái thông động mạch vành bị tắc bằng một giá đỡ (Stent) trong lòng mạch. Sau 30 phút thủ thuật, động mạch vành của bệnh nhân đã được tái thông, bệnh nhân dần dần tỉnh lại, huyết áp bắt đầu phục hồi dù đang còn lệ thuộc thuốc trợ tim. Đến chiều ngày 15-9, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục, có thể ra viện trong vài ngày tới.

Vừa qua, một đồng nghiệp của bệnh nhân này cũng khá trẻ tuổi bị đột quỵ khi đang lái xe chở khách sau đó không qua khỏi trên đường đưa tới bệnh viện, nếu bệnh nhân của chúng tôi không may mắn bị ngưng tim do nhồi máu cơ tim trong lúc đang lái xe thì hậu quả rất đáng tiếc có thể xảy ra. Điều đáng nói là nếu cộng đồng có kiến thức tốt hơn về hồi sức cơ bản thì có thể cứu được nhiều bệnh nhân không may bị đột quỵ hoặc ngưng tuần hoàn bên ngoài bệnh viện (Out-of-hospital cardiac arrest – OHCA).