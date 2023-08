Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim kèm đột quỵ nguy kịch

(PLO)- Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống một bệnh nhân cùng lúc bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ nguy kịch.

Ngày 8-8, tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) của BV vừa cứu sống một bệnh nhân cùng lúc bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ nguy kịch.

Bệnh nhân là ông L (69 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh long) nhập viện trong tình trạng nặng ngực và khó thở, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp .

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.

Khi êkíp chuẩn bị đặt ống thông để can thiệp mạch vành, bất ngờ bệnh nhân xảy ra tình trạng liệt hoàn toàn nửa người bên trái và nói đớ.

Nhận định đây là trường hợp hiếm gặp phối hợp giữa nhồi máu cơ tim cấp (do tắc động mạch vành) và nhồi máu não cấp (do tắc một mạch máu ở não), êkíp can thiệp mạch máu não lập tức được báo động để phối hợp điều trị cho bệnh nhân.

Êkíp đã tiến hành can thiệp tim mạch trong khoảng 40 phút, hoàn tất nong động mạch vành bị tắc và đặt giá đỡ, giúp tái lập dòng máu nuôi tim.

Sau đó, êkíp tiếp tục can thiệp mạch não chụp kiểm tra phát hiện tắc động mạch não giữa bên phải, thủ thuật lấy huyết khối tái thông mạch máu bị tắc.

Sau thời gian tích cực can thiệp, kết quả chụp cộng hưởng từ kiểm tra ngày hôm sau cho thấy mạch máu não bị tắc đã tái thông tốt. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn định, không còn đau ngực, không rối loạn ngôn ngữ, còn yếu nhẹ nửa người bên trái.

Theo TS.BS Hà Tấn Đức, trưởng khoa đột quị BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, tỉ lệ xảy ra đột quỵ nội viện sau nhồi máu cơ tim được ghi nhận với tần suất 1,4-1,5% nhưng có xu hướng ít thay đổi qua nhiều năm.

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong trong thời gian nằm viện của nhóm bệnh nhân này cao lên đến 25%, nguyên nhân chủ yếu do choáng tim, choáng nhiễm trùng, suy hô hấp, suy thận, suy tim.

Một số yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân nhồi máu cơ tim dễ xảy ra đột quỵ như: tuổi cao, giới nữ, rung nhĩ, suy tim, đái tháo đường, bệnh thận mạn, xơ vữa mạch máu. Cả hai bệnh lý đều cần được can thiệp càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ tử vong. Nếu chẳng may phối hợp cùng lúc cả hai bệnh thì tùy bối cảnh thực tế, các BS sẽ lựa chọn phương án điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

