TP.HCM yêu cầu các bệnh viện báo cáo tình hình kinh doanh, sử dụng sữa 20/04/2025 08:50

Ngày 20-4, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết sở vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn TP khẩn trương báo cáo tình hình kinh doanh, sử dụng sữa tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công văn nêu: Hiện nay trên các phương tiện truyền thông có thông tin về đường dây sản xuất, kinh doanh sữa giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, trong đó có cung ứng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công nhân đóng hộp thành phẩm sữa bột tại cơ sở sản xuất. Ảnh C.A

Nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng sữa, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị nêu trên khẩn trương rà soát, báo cáo việc mua bán, sử dụng sữa, sản phẩm dinh dưỡng giả đã được công bố trên các phương tiện truyền thông (nếu có).

Trường hợp có kinh doanh các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng giả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo ngay cho sở qua điện thoại.

Sở Y tế cũng đề nghị các đơn vị thực hiện việc tư vấn sử dụng sữa, sản phẩm dinh dưỡng đúng quy định.

Như PLO đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam tám người về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8-2021 đến nay, những người trên đã thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh sữa bột.

Đến nay, hai công ty trên đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai... Hai công ty trên đã bán ra thị trường, đem lại doanh thu gần 500 tỉ đồng trong khoảng bốn năm.

Những nhãn hiệu sữa này được quảng cáo, công bố có chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó...

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, sữa do hai công ty trên sản xuất không có những chất này, chất lượng đạt dưới 70% mức công bố.

Bước đầu, các bị can khai đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào, thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng ở một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện xác định hàng giả.