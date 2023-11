Cảnh báo tình trạng mạo danh luật sư để lừa đảo qua mạng xã hội

Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa ra văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phản ánh về tình trạng mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Theo văn bản, gần đây, Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên tiếp nhận được nhiều đơn thư phản ánh tình trạng: có một số đối tượng đã mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, website,... để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân và các tổ chức.

Các luật sư tham gia bào chữa tại một phiên tòa ở TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo người dân, sử dụng các tài khoản giả mạo để chạy quảng cáo, giới thiệu dịch vụ pháp lý của công ty luật liên quan tới việc hỗ trợ lấy lại tiền bị treo trên các nền tảng mạng xã hội, đầu tư chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận thấy số lượng vụ việc mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để lừa đảo trên các trang mạng xã hội đang có đầu hiệu gia tăng, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín và hình ảnh của đội ngũ luật sư trong xã hội. Các hành vi của các đối tượng nêu trên là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Sau khi xem xét, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông có các biện pháp quản lý, ngăn chặn các thông tin giả mạo, sai sự thật được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội và thông tin, cảnh báo rộng rãi tới người dân để biết và phòng tránh.

Cạnh đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có các biện pháp xác minh, làm rõ, xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Đồng thời, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, phối hợp ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm nêu trên.

YẾN CHÂU