Cảnh báo tội phạm tổ chức cá độ bóng đá mùa Euro 2024 24/06/2024 15:47

Thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.



Điển hình như tháng 12-2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá, sử dụng tài khoản trên trang agbong88.com, bắt 9 đối tượng với tổng số tiền giao dịch trong hơn 1 tháng là trên 3,5 triệu USD, tương đương khoảng 176 tỉ đồng; Tháng 4-2024, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Tăng Văn Khải cầm đầu sử dụng 3 tài khoản đăng nhập vào trang ibet888 với hạn mức 1.000.000 điểm, tương đương 6 tỉ đồng; Tháng 6-2024, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Nguyễn Văn Trung cầm đầu có tài khoản cá độ bóng đá hạn mức 100.000 Yên, tương đương số tiền 1 tỉ đồng...

Cá độ, tổ chức cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: CA

Thực tế qua công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan cá độ bóng đá cho thấy cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, với thủ đoạn rất tinh vi, quy mô số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỉ đồng.

Ngoài ra, có những đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang Web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã có thể tham gia cá cược.

Đặc biệt, nhiều người chơi còn được các đối tượng cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ...

Tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng đã lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động phức tạp, ngày càng tinh vi, song các hành vi phạm tội đều để lại dấu vết và sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá. Ảnh: CA

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Công an quận 12 khuyến cáo mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao bóng đá, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh. Không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết. Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Người dân khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá cần báo ngay đến công an phường gần nhất hoặc công an quận để được phối hợp, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bình yên cuộc sống của nhân dân, nhất là trong mùa giải EURO 2024.