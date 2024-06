Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng trước thềm EURO 2024 04/06/2024 17:12

Ngày 4-6, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng thông tin vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng và mở rộng đấu tranh với những người có liên quan.

Theo đó, cuối tháng 4-2024, Công an quận Thanh Khê đã xác định được nhóm người tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Văn Trung (39 tuổi, quận Thanh Khê) cầm đầu. Công an quận Thành Khê đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Đà Nẵng điều tra, thu thập thông tin.

Tuấn, Trung, Viễn, Phong nằm cùng đường dây đánh bạc vừa bị triệt phá. Ảnh: CA.

Qua điều tra, công an xác định vào khoảng tháng 4-2023 thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Trung liên hệ với một người đàn ông tên Trung (hiện chưa rõ lai lịch) để lấy một tài khoản cá độ bóng đá.

Sau đó, Nguyễn Văn Trung đăng nhập vào trang mạng cá cược có tên miền là “mb.sasa889.com” với hạn mức 100.000 Yen (quy ước 1 Yen = 10.000đ) tương đương số tiền 1.000.000.000 VND (một tỉ đồng), để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nguyễn Văn Trung chia nhỏ tài khoản này làm chín tài khoản cấp dưới để tự chơi cá độ và giao cho những con bạc khác.

Theo đó, Nguyễn Văn Trung đã giao các tài khoản cấp dưới cho Trương Đặng Vũ Phong (47 tuổi, quận Sơn Trà), Hồ Ngọc Viễn (29 tuổi, tỉnh Quảng Nam), Lê Đức Tuấn (52 tuổi, quận Hải Châu) cùng một người bạn tên Lâm (chưa rõ lai lịch) để đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Hơn 1 tỉ tiền mặt cùng nhiều thiết bị được công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, tính từ ngày 29-4-2024 đến ngày 2-6-2024, tổng số tiền đánh bạc của những người trong đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Trung cầm đầu ước tính khoảng tám tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Trung, Trương Đặng Vũ Phong, Hồ Ngọc Viễn.

Công an quận Thanh Khê tiếp tục truy xét làm rõ những người có liên quan trong đường dây nhằm xử lý triệt để theo quy định.