Cánh đồng sen ở Bình Định thu hút đông đảo người dân tới check-in 21/04/2024 12:44

(PLO)- Đồng sen Cảnh An (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vào mùa nở rộ, thu hút du khách tới check-in.

Hơn 1,5 ha vùng ruộng thấp trũng ở thôn Cảnh An (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã trở thành "cánh đồng sen" đẹp hút mắt mỗi dịp hoa rộ. Từ đầu tháng 3 tới nay, đồng sen ở Cảnh An thu hút đông đảo du khách tìm tới check-in. Trồng sen không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, mà từ đây cánh đồng Cảnh An được biết đến như một điểm du lịch ở Phù Cát.

Cánh đồng sen 1,5 ha ở thôn Cảnh An, xã Cát Tài (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách. Ảnh: THU DỊU

Nông dân ở Cảnh An chuyển hơn 1,5 ha đất ruộng trũng thấp sang trồng sen, từ đó tăng thu nhập và còn tạo thêm điểm du lịch cho người dân trong tỉnh. Ảnh: THU DỊU

Theo ông Lương Văn Thân, cán bộ khuyến nông xã Cát Tài (Phù Cát, Bình Định) cho hay, đồng sen Cảnh Anh có tục danh là Đồng Sau Sâu. Đồng sâu thường xuyên bị ngập nước, hay bị mất giống, người dân chuyển đổi trồng sen từ năm 2022 đến nay. Ảnh: THU DỊU

"Từ một hai hộ ban đầu, đến nay đồng sen Cảnh An có 10 hộ nông dân sản xuất, diện tích khoảng 1,5 ha. Việc chuyển từ trồng lúa ba vụ bấp bênh sang trồng một vụ lúa, một vụ sen mang lại thu nhập cao cho người dân"- ông Thân nói thêm.

Ông Bốn Tư (một nông dân ở Cảnh An) nói, nhà tôi có hai sào ruộng (500m2/sào), tui chuyển sang trồng sen. Cây sen dễ trồng, dễ chăm, hơn nữa ngoài việc thu hạt cuối mùa, chúng tôi còn cung cấp hoa cho khách tới chụp hình. Mỗi lượt tham quan, chụp hình là 10.000 đồng/người, nhờ vậy mà bà con có thêm khoản thu. Ảnh: THU DỊU

Khách du lịch hào hứng với những khuôn hình bên sen. Ảnh: THU DỊU

Tạo dáng với sen.

Ông Nguyễn Bá Tỵ, chủ một vườn sen ở Cảnh An nói, ban đầu chỉ trồng sen phục vụ nhu cầu trong gia đình. Về sau, thấy mọi người tới chụp hình nhiều, nhiều người muốn có những hình ảnh đẹp nên bày chúng tôi làm một số tiểu cảnh như cầu tre, xích đu... Nên tôi đầu tư thêm, tôi thu phí 10.000 đồng/lượt tới chụp hình. Khách có nhu cầu mua hoa, thu hạt tại ruộng tôi cũng phục vụ luôn. Thực ra nói thu phí chứ nếu mà bà con tới chụp hình miễn phí cũng được á.

Biết thông tin về đồng sen Cảnh An, chị Thủy Nhiên cùng bạn bè ở xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) di chuyển hơn 20 km vào để chụp hình. Chị Nhiên nói, đồng sen đẹp, có nhiều điểm "sống ảo" cho chị em. Nói là thu phí chứ mình gửi cho chủ một ít tiền để họ chăm sóc vườn sen như thế này là xứng đáng mà. Ảnh: THU DỊU

Nhiều bạn trẻ tranh thủ dịp cuối tuần tới đồng sen Cảnh An để ghi lại những hình ảnh đẹp. Ảnh: THU DỊU