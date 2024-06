Cảnh sát bảo vệ đại sứ quán Israel ở Serbia bị tấn công bằng nỏ 30/06/2024 10:29

Ngày 29-6, một người đã dùng nỏ bắn vào sĩ quan cảnh sát bảo vệ đại sứ quán Israel ở Belgrade (Serbia). Bộ trưởng Nội vụ Serbia – ông Ivica Dacic cho biết viên cảnh sát bị tấn công đã bắn nhiều phát súng vào kẻ tấn công, khiến kẻ tấn công thiệt mạng, theo hãng tin Reuters.

Viên cảnh sát trong vụ việc trên đã được đưa đến bệnh viện, được phẫu thuật để lấy mũi tên ra khỏi cổ. Viên cảnh sát hiện trong tình trạng ổn định.

Hiện trường vụ tấn công gần đại sứ quán Israel ở Belgrade (Serbia), vào ngày 29-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Serbia – ông Aleksandar Vucic gọi cuộc tấn công là vụ khủng bố nhằm vào Serbia. Ông cho biết kẻ tấn công là nam giới, tên Salahudin Zujovic, sống tại miền trung Serbia. Đồng phạm của ông Zujovic vẫn chưa bị bắt.

“Chúng tôi đang tìm kiếm 1 đồng phạm trong vụ việc. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả cơ quan ngoại giao và cũng đảm bảo an toàn, an ninh nói chung” – ông Vucic nói.

Theo ông Vucic, hai nghi phạm đã bị các cơ quan an ninh Serbia theo dõi trước vụ tấn công nhưng không có đủ bằng chứng để bắt giữ họ. Ông cũng cho hay nhà chức trách đã bắt nhiều nghi phạm liên quan vụ tấn công.

Về phía Israel, Bộ Ngoại giao nước này cho biết đã có "một âm mưu tấn công khủng bố ở khu vực lân cận đại sứ quán Israel ở Belgrade".

"Đại sứ quán đã đóng cửa và không có nhân viên nào của đại sứ quán bị thương. Vụ việc đang được điều tra" -theo thông báo của đại sứ quán Israel.

Theo Reuters, kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra vào tháng 10-2023, nhiều cơ quan ngoại giao Israel và cơ quan liên kết với Israel ở nước ngoài được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Các cuộc biểu tình phản đối hành động của Israel tại Gaza cũng diễn ra tại nhiều nước.