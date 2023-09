Cảnh sát hình sự bắt nhóm quái xế lạng lách, đánh võng

(PLO)- Công an TP Huế mật phục, bắt giữ nhóm quái xế thường xuyên lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Ngày 25-9, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết các lực lượng của đơn vị đã mật phục, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tập trung lái xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, các lực lượng của Công an TP Huế nắm thông tin, tại tỉnh lộ 25 đoạn đồi Thiên An có nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông.

Sau thời gian theo dõi, chiều tối 24-9, Đội CSHS phối hợp với CSGT-TT đã bắt giữ nhóm 22 thanh thiếu niên nói trên.

Lực lượng chức năng tạm giữ 17 xe máy. Ảnh: C.QUANG

Những thanh niên này có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thay đổi kết cấu, hình dáng xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe.

Qua xác minh, số thanh thiếu niên này đến từ thị xã Hương Trà, Hương Thủy, huyện Phong Điền, Phú Vang...và một số là người ngoại tỉnh.

Hiện đơn vị đã tạm giữ 17 xe mô tô, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với số thanh thiếu niên trên với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng.

NGUYỄN DO