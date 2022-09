Cảnh sát hóa trang bắt thanh niên bán gà từng trộm giày 2 triệu

Ngày 2-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa bàn giao Hà Thanh Giang (hay gọi là “Đô”, 22 tuổi, quê An Giang) cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, tháng 4-2022, Giang làm công nhân cho Công ty chuyên sản xuất giày ở huyện Châu Thành và trộm một đôi trị giá hơn hai triệu đồng để đi ăn tiệc.

Vụ việc bị nhân viên phát hiện và báo công an. Giang được mời làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội.

Nam thanh niên được gia đình bảo lãnh, chờ điều tra xử lý nhưng bỏ trốn. Công an sau đó phát lệnh truy nã.

Giang rời quê lên TP.HCM, xin làm phụ hồ ở công trình xây dựng tại quận 12. Tháng 6-2022, Giang nghỉ việc và qua nhà dì ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh ở, phụ bán gà ở Chợ Bình Điền.

Khoảng 12 giờ ngày 1-9, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 cùng Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phát hiện Giang đang uống cà phê ở gần chỗ làm.

Các trinh sát hóa trang khách vào uống cà phê, khống chế, bắt giữ Giang.