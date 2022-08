Mất phanh, xe tải cẩu lật ngang trên quốc lộ 1 ở quận Bình Tân

(PLO)- Công an đã bắt được một nghi phạm và đang khẩn trương truy bắt nghi can còn lại trong vụ dùng dao chém lìa cẳng chân ông H ở Hà Nội.

(PLO)- Thấy lực lượng chức năng, nam thanh niên đột ngột bỏ chạy rồi leo qua lan can kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè nhảy xuống.

30/08/2022 09:52

(PLO)- Công an tạm giữ hình sự ba nghi can, trong đó nghi can Hiền được xác định là mẹ ruột của nạn nhân bị mua bán.