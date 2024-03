Cảnh sát kịp thời khống chế đám cháy dưới lưới điện cao thế 31/03/2024 21:54

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Long An kịp thời khống chế một đám cháy dưới lưới điện cao thế do đốt đồng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 31-3, trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa xảy ra vụ cháy liên quan đến đốt đồng trong mùa khô.

Khu vực xảy ra cháy gần các nhà xưởng, xí nghiệp trên địa bàn và nằm ngay dưới lưới điện cao thế.

Đám cháy lan rộng ra khu vực lớn bên dưới lưới điện cao thế. Ảnh: CTV

Khi đám cháy chưa lan rộng, người dân ở đây đã dùng vòi xịt nước dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết khô nóng khiến đám cháy bùng phát và lan rộng, ngọn lửa bốc lên cao khói bay nghi ngút ngay dưới chân các trụ điện cao thế.

Nhận thông tin về vụ cháy, hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe cứu hỏa công an huyện Đức Hòa đến hiện trường để tham gia dập lửa.

Đến khoảng 21 giờ đám cháy đã được khống chế.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời dập tắt đám cháy dưới lưới điện cao thế. Ảnh: CTV

Rất may đám cháy không gây thiệt hại nhưng đã uy hiếp an toàn của lưới điện cao thế. Nếu không được khống chế kịp thời có thể dẫn đến sự cố trong cung cấp điện khu vực.

Nguyên nhân đám cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Long An đã liên tiếp các vụ cháy liên quan đến đốt đồng. Do đó, ngành chức năng Long An đã tuyên truyền người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhất là trong cao điểm những ngày nắng nóng như hiện nay.