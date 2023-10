Casemiro hối hận khi gia nhập MU

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 23-10. Casemiro của Manchester United hối hận vì quyết định chuyển đến Old Trafford một năm trước, sau khi tiền vệ người Brazil rời Real Madrid sang đội bóng của Erik ten Hag, Mirror viết.

Casemiro rất tiếc vì đến Manchester United, khi thời điểm đó, "quỷ đỏ" muốn ký hợp đồng với ngôi sao tiền vệ tuổi teen Joao Neves của Benfica nhưng bất thành. Cuối cùng, Casemiro gia nhập đội chủ sân Old Trafford với bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái để kết thúc chín năm đầy danh hiệu tại Real Madrid, nơi anh đã giành được 5 chức vô địch Champions League ở hàng tiền vệ cùng với Toni Kroos và Luka Modric. Bộ ba đã hình thành một mối quan hệ đối tác đáng gờm, thống trị cả làng bóng đá châu Âu.

Casemiro đã có những năm tháng đỉnh cao tại Real Madrid. ẢNH: GETTY

Sự xuất hiện Casemiro đã thay đổi đội bóng của Erik Ten Hag trong mùa giải đầu tiên anh ở MU. Casemiro tạo nên sự cân bằng, khả năng kiểm soát của “quỷ đỏ” và anh cũng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho MU, tiêu biểu là pha lập công gỡ hòa 1-1 cho MU ở giây cuối cùng vào lưới Chelsea và quan trọng nhất là bàn thắng vào lưới Newcastle ở chung kết Carabao Cup.

MU đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài sáu năm của họ với chức vô địch Carabao Cup sau trận thắng Newcastle 2-0 trên sân Wembley, đồng thời lọt vào trận chung kết FA Cup và lọt vào top ba Premier League cùng suất dự Champions League mùa này.

Tuy nhiên, phong độ của Casemiro đã sa sút trong mùa giải này và đã có những dấu hỏi đặt ra về vị trí của tiền vệ người Brazil ở MU. Sofyan Amrabat và Mason Mount đều gia nhập MU vào mùa hè vừa qua để tăng thêm sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ “quỷ đỏ”, trong khi tiền vệ trẻ mới nổi Kobbie Mainoo sẽ ra sân trở lại, sau khi anh dính chấn thương trước mùa giải mới.

Tờ El Nacional khẳng định Casemiro đang hối hận khi gia nhập MU. ẢNH: GETTY

Bây giờ, một báo cáo từ tờ El Nacional khẳng định, Casemiro hiện rất hối hận vì rời Real Madrid gia nhập MU. Thông tin này có thể gây sốc trong cộng đồng fan "quỷ đỏ" thành Manchester.

Trước khi chuyển đến MU, Casemiro chứng kiến “quỷ đỏ” thua trắng 0-4 trước Brentford vào tháng 8-2022. Casemiro đã gửi thông điệp đến MU thông qua người đại diện của mình khi nói: “Hãy nói với họ rằng, tôi sẽ khắc phục điều này”.

Ngoài ra, Casemiro cũng gọi điện thoại cho giám đốc bóng đá của MU John Murtough sau trận thua nặng nề đó. Nó cho thấy Casemiro rất nóng lòng được bắt đầu “chương mới trong sự nghiệp của mình” tại Old Trafford.

Trước đây, phía công ty quản lý của Casemiro cũng một lần từng cố gắng dập tắt những tin đồn về tương lai lâu dài của tiền vệ người Brazil ở MU. Oscar Ribot, người đứng đầu công ty quản lý Best of You thay mặt cho Casemiro chia sẻ trên tờ The Guardian (Anh) vào đầu năm nay: “Casemiro đã ký hợp đồng bốn năm cộng thêm một năm. Cậu ấy đến MU để giành các danh hiệu; tháng này, mọi thứ thật khó khăn, nhưng cậu ấy chẳng còn điều gì khác trong đầu cả”.

Ribot nói thêm về khả năng Casemiro làm HLV sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ: “Casemiro nói rằng cậu ấy sẽ không trở thành HLV, nhưng tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở thành HLV. “Dòng máu bóng đá” chảy trong người Casemiro. Tháng này, Casemiro đã theo dõi mọi thứ, tính toán số điểm cần thiết và số ngày thi đấu còn lại”.

Casemiro đang dính chấn thương chưa trở lại thi đấu. ẢNH: GETTY

Casemiro ngồi ngoài trong chiến thắng sít sao 2-1 của MU trước Sheffield United vào rạng sáng chủ nhật tại vòng 9 Premier League, sau khi anh dính chấn thương mắt cá chân khi làm nhiệm vụ quốc tế với tuyển Brazil. Casemiro sẽ tìm cách trở lại thi đấu càng sớm càng tốt, nhưng chắc chắn anh sẽ vắng mặt trong trận MU gặp Copenhagen tại Champions League vào giữa tuần này do án treo giò.

PHẠM QUANG