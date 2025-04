Roman Abramovich phá vỡ im lặng về vụ bán Chelsea 24/04/2025 12:29

Tỉ phú người Nga Roman Abramovich đã không phát biểu trước công chúng kể từ khi ông trả lời phỏng vấn Forbes vào năm 2021 và bây giờ, ông đã phá vỡ sự im lặng về vụ bán Chelsea khi ông sắp phát hành một cuốn sách.

Roman Abramovich đã thảo luận về việc ông bị ép bán Chelsea. Tỉ phú người Nga, cựu chủ sở hữu của Chelsea, người đã dẫn dắt Chelsea đến giai đoạn thành công rực rỡ, giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử CLB, đã có loạt bài phỏng vấn đầu tiên kể từ lần cuối ông nói chuyện với Forbes vào năm 2021, cho một cuốn sách mới sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay.

Roman Abramovich tiếp tục bị chính phủ Anh trừng phạt do bị cáo buộc có mối liên hệ với tổng thống Nga Vladimir Putin. Ban đầu, Roman Abramovich bị chính phủ của thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson trừng phạt sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine năm 2022.

Tài sản của người đàn ông 58 tuổi này đã bị đóng băng và ông buộc phải bán Chelsea. Quá trình này kết thúc khi tập đoàn Todd Boehly-Clearlake Capital mua lại Chelsea vào tháng 5 năm 2022. Roman Abramovich đã thực hiện hai cuộc phỏng vấn liên quan đến việc bán Chelsea. Một cuộc diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 1 và cuộc còn lại diễn ra tại Istanbul, nơi Abramovich dành phần lớn thời gian của mình ở đó một năm trước đó.

Roman Abramovich phá vỡ im lặng về vụ bán Chelsea khi cuốn sách sắp ra mắt sẽ phơi bày tất cả. ẢNH: GETTY

Roman Abramovich phá vỡ im lặng về vụ bán Chelsea khi cuộc phỏng vấn gồm hai phần sẽ đề cập đến quan điểm của ông về vụ mua bán, các lệnh trừng phạt đối với ông, sự tham gia của ông vào tiến trình đạt đến hòa bình trước đó giữa Nga và Ukraine, cũng như vụ nghi ngờ ông bị đầu độc vào tháng 3 năm 2022.

Bình luận của Roman Abramovich sẽ được đưa vào một cuốn sách mới có tựa đề “Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC”, do Nick Purewall chấp bút. Cuốn sách cũng sẽ kể lại những câu chuyện khác từ cuộc săn lùng người mua Chelsea kéo dài 95 ngày, do Raine Bank giám sát dưới sự giám sát của chính phủ Anh.

Roman Abramovich vẫn giữ im lặng kể từ cuộc phỏng vấn cuối cùng với Forbes vào năm 2021. Ngoại trừ một vài bình luận ngắn gọn của ông về việc Frank Lampard bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng Chelsea và sáng kiến ​​"Nói không với chủ nghĩa bài Do Thái" của Chelsea, Abramovich không trả lời phỏng vấn chính thức nào kể từ năm 2006.

Theo cựu cầu thủ của Chelsea John Obi Mikel, Roman Abramovich vẫn còn oán giận vì bị buộc phải bán đội bóng. John Obi Mikel, cho biết: “Thật không may với những gì đã xảy ra, Roman Abramovich đã mất CLB bóng đá. Tôi vẫn nói chuyện với những người thân thiết với ông ấy và điều đó (bán Chelsea) vẫn khiến ông ấy đau lòng. Ông ấy vẫn tức giận về những gì đã xảy ra.

Roman Abramovich không vui khi mất đi “đứa con” của mình vì Chelsea Football Club là CLB bóng đá của ông ấy. Roman Abramovich thực sự quan tâm đến CLB bóng đá này, không chỉ các cầu thủ mà cả người hâm mộ.”

Nhiệm kỳ 19 năm làm ông chủ Chelsea của Roman Abramovich bắt đầu khi nhà tài phiệt người Nga này mua lại đội chủ sân Stamford Bridge vào năm 2003. The Blues đã giành được tổng cộng 21 danh hiệu lớn trong giai đoạn này, bao gồm năm danh hiệu Premier League, năm Cúp FA, hai danh hiệu Champions League và hai Europa League.