Cây xanh gãy đổ, mưa trắng trời, nguy cơ gây ngập lụt ở Quảng Bình 27/10/2024 15:39

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều khu vực thấp trũng có nguy cơ bị ngập lụt trong đêm.

Ngày 27-10, do ảnh hưởng của bão Trà Mi (bão số 6), tại tỉnh Quảng Bình xuất hiện mưa to đến rất to kèm gió mạnh khiến cây xanh tại nhiều địa phương bị gãy đổ.

Một cây xanh trên đường Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy bị ngã đổ. Ảnh: B.THIÊN

Theo ghi nhận của PLO, một số cây xanh tại các tuyến đường Hùng Vương (huyện Lệ Thủy), đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đồng Hới) bị ngã đổ.

Mực nước tại sông Kiến Giang, sông Gianh bắt đầu lên. Nhiều người dân tại huyện Lệ Thủy, TP Đồng Hới cũng đã di chuyển các phương tiện như ô tô, xe tải lên các cây cầu để tránh bị ngập lụt.

Mực nước trên sông Kiến Giang đang lên gần sát các nhà dân sống bên bờ sông, nguy cơ gây ngập lụt. Ảnh: B.THIÊN

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Bình, dự kiến từ nay đến ngày 28-10, tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200m. Các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới có lượng mưa phổ biến từ 120-220mm, có nơi trên 270mm.

Đặc biệt, hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy có lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi 350mm, nguy cơ gây ngập lụt trong đêm.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận:

Người dân di chuyển các phương tiện lên cầu Kiến Giang để tránh lũ.

Cây xanh trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Đồng Hới bị bật gốc.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình đang có mưa lớn, có nơi trên 350mm.