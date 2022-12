Chặn buôn bán trái phép trâu bò qua biên giới

Ngày 15-12, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) có công văn gửi Cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán trái phép trâu bò qua biên giới.

Trong công văn này, Tổng cục QLTT yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện phát hiện các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép trâu bò sản phẩm từ trâu bò vào Việt Nam. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định.

Tổng cục QLTT yêu cầu Cục QLTT các địa phương chủ động tăng cường công tác phối hợp trao đổi cung cấp thông tin với cơ quan thú y và các lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển trái phép trâu bò qua biên giới.

Trước đó, Bộ NN&PTNT cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tập trung tổ chức ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò qua biên giới vào Việt Nam.

Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh rà soát kỹ, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu, bò xuất phát từ các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia, nhất là từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hợp thức hóa nguồn gốc trâu, bò nhập lậu, làm giả giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng của địa phương thành lập các chuyên án, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, hợp thức hóa nguồn gốc, làm giả giấy tờ kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Các tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở cách ly động vật trên địa bàn, các cơ sở giết mổ động vật để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tay cho việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, hợp thức hóa nguồn gốc, làm giả, làm trái quy định trong công tác kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Các cơ quan, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT như Cục Thú y và các đơn vị liên quan tổ chức giám sát dịch bệnh động vật, sử dụng chất cấm trên trâu, bò nhập khẩu và nghi nhập lậu trái phép vào Việt Nam.

Theo Bộ NN&PTNT, thời gian qua, tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới miền Trung vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là tại khu vực biên giới một số tỉnh với Lào, Campuchia. Tình trạng nhập lậu trâu, bò vào Việt Nam có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục….

Hơn nữa, trâu bò nhập lậu không rõ nguồn gốc, có thể được cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước, sức khỏe người dân.

Sáng sớm, trên dòng sông Cái Cỏ tại xã Hưng Điền (Tân Hưng, Long An), từng đàn trâu, bò từ bên kia biên giới Campuchia ồ ạt đổ về Long An. Mỗi ngày ước tính có hàng trăm con trâu, bò vượt biên giới vào Long An mà không gặp bất cứ sự trở ngại nào.