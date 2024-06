Cháu bé trong gia đình 3 thế hệ không giấy tờ tùy thân đã được cấp mã định danh 27/06/2024 10:15

(PLO)- Sau khi cơ quan công an cấp mã định danh cho bé gái, UBND phường đang làm thủ tục trợ giúp xã hội cho cháu bé.

Mới đây, một đại diện UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết cháu ngoại của ông Trần Thiện Thanh Sơn - nhân vật trong bài viết “Nhói lòng: 1 gia đình 3 thế hệ không ai có giấy tờ tùy thân” đã được cơ quan công an cấp mã định danh cá nhân. Sau khi tiếp nhận mã định danh cá nhân từ công an phường chuyển qua, hiện UBND phường đang làm thủ tục trợ giúp xã hội cho cháu bé.

Gặp lại ông Sơn, ông vui mừng chia sẻ: “Phường vừa mới thông báo cháu tôi đã được cấp mã định danh. Phường có đến đưa tôi tờ khai để làm thủ tục trợ giúp cho cháu, tôi mừng lắm. Nếu có khoản tiền trợ cấp hàng tháng và BHYT, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cháu bé đến nơi đến chốn. Mong rằng cuộc sống của ông cháu tôi sau này sẽ tốt hơn. Rất cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM và phường đã hỗ trợ gia đình tôi".

Ông Sơn chia sẻ câu chuyện không giấy tờ tùy thân của gia đình mình với phóng viên. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Sơn (74 tuổi), đang cư ngụ tại đường số 1, phường An Khánh, trước đây là trẻ mồ côi, được một cô nhi viện ở quận Gò Vấp nhận nuôi từ lúc nhỏ.

Năm 1969, khi tròn 19 tuổi, ông ra khỏi cô nhi viện, lúc rời đi ông cũng được cấp giấy chứng nhận là trẻ mồ côi.

Trong quá trình bôn ba mưu sinh, ông có đi lính. Năm 1972, ông giải ngũ vì bị mất một chân, trở thành một thương phế binh. Toàn bộ giấy tờ tùy thân của ông đã mất hết. Ông bắt đầu cuộc đời lang bạt khắp Sài Gòn tìm kế sinh nhai với đôi chân không lành lặn và không một tờ giấy lận lưng.

Ông Sơn có vợ và bốn người con tất cả đều không có giấy tờ tùy thân.

Lúc dịch COVID-19 đỉnh điểm, vợ ông và người con gái mất do nhiễm bệnh. Từ đó, một mình ông phải nuôi đứa cháu ngoại bị bại não. Cháu ông dù đã 14 tuổi nhưng chỉ có trí não như đứa trẻ lên 2. Năm 2023, UBND phường đã hỗ trợ làm giấy khai sinh cho cháu bé nhưng vì chưa được cấp mã định danh nên phường không thể làm thủ tục để bé nhận trợ giúp xã hội dành cho người khuyết tật, cấp BHYT miễn phí.