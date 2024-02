Cháy dữ dội kho đồ nhựa gia dụng ở Đồng Nai

Tối 16-2, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn tại kho chứa đồ nhựa đồ gia dụng trong một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Tân, TP Long Khánh).

Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng cả nhà kho. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, một kho chứa đồ nhựa, đồ gia dụng trong hẻm 31 (đường Nguyễn Trãi) bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cao hàng chục mét kèm theo khói.

Ngọn lửa cao hàng chục mét kèm theo khói đen. Ảnh: VH.

Ngay lập tức, Công an TP Long Khánh cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Do nhà kho chứa vật dụng nhựa nên ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một lớn, lan rộng.

Hiện lực lượng phòng cháy, chữa cháy đang triển khai dập lửa. Ảnh: CT.

Vì vậy lực lượng phòng cháy, chữa cháy triển khai dập lửa nhiều hướng để làm mát, chống cháy lan và dần khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản của vụ cháy.

Vũ Hội