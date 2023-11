Cháy lớn một công ty ở Khu công nghiệp Nam Cấm

Sáng 18-11 xảy ra cháy lớn tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An), cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập lửa.

Khói từ vụ cháy bao trùm ra cả con đường từ quốc lộ 1A đi thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Ghi nhận tại hiện trường, lửa, khói đen bốc lên nghi ngút từ Công ty Ngôi Sao Xanh (đóng trên địa bàn xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Nhiều công nhân, người dân đã chạy ra đường để thoát thân.

Hiện trường vụ cháy.

Theo lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, vụ cháy lớn bắt đầu từ 9 giờ 30 phút sáng nay (18-11), khi Công ty Ngôi Sao Xanh đang trong quá trình hoàn thiện trụ sở và các nhà xưởng.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc và cơ quan chức năng đang nỗ lực dập lửa. Do vật liệu dễ cháy cộng với thời tiết hanh khô nên công tác dập lửa gặp khó khăn.

Cảnh sát đang nỗ lực dập lửa vụ cháy.

Cháy lớn tại công ty sản xuất bột gạo ở Long An (PLO)- Một khu sản xuất của công ty bột gạo tại Long An bị cháy, lửa đã bốc cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản.

Đắc Lam