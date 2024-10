Nhầm việc giành khách, chủ quán cùng 17 người đi đánh nhau ở quận 1 24/10/2024 11:38

Cơ quan CSĐT, Công an quận 1, TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 18 người về tội gây rối trật tự công cộng đối với: Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Vĩnh An, Nguyễn Quốc An, Nguyễn Văn Đông, Trần Thị Ngọc Xoàn, Phan Đông Dương, Trần Thị Thảo Em, Lê Thành Đạt, Lục Vinh Đại, Trần Ru Y, Nguyễn Văn Trọng, Lê Minh Trí, Trần Dương Khang, Ngô Hoàng Hưng, Đồng Ý Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Nguyễn Văn Quang.

Huyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 9-10, nhân viên quán Red Light (số 58 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1) đang đỡ một người nước ngoài bị ngã trong lúc đi ngang trước quán thì chị ĐTBT - chủ quán Sala (số 106 Pastuer, phường Bến Nghé, quận 1) đến nói chuyện với du khách trên.

Cho rằng chị T giành khách nên hai bên xảy ra cự cãi. Sau khi được nhân viên kể lại sự việc, Nguyễn Thị Thu Huyền - chủ quán Redlight đã nhắn tin cho chị T và hai bên tiếp tục cãi nhau.

Công an khởi tố nhiều người liên quan trong vụ nhầm lẫn việc giành khách  tại quận. Ảnh: CA

Đến 21 giờ 50 ngày 10-10, Huyền cùng 17 nhân nhân viên quán Redlight, quán SC (quận 1), nhân viên cũ và bạn của Huyền cùng đến quán Sala.

Nhóm này xông vào trong quán, hành hung chị T và nhân viên quán Sala. Sau khi nhóm người này rút đi, chị T và nhân viên quán Sala đã đến Công an quận 1 trình báo sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 1 tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.