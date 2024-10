Triệu tập 7 người liên quan vụ bị hành hung nghi do đăng thơ trên Facebook 13/10/2024 21:45

(PLO)- Công an triệu tập bảy người liên quan vụ hành hung người đàn ông tại nhà nghi do đăng thơ trên Facebook.

Tối 13-10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết công an xã này đã triệu tập làm việc bảy người liên quan vụ ông NVL (55 tuổi, ngụ xã Ngư Thủy) bị đánh nhập viện nghi do làm thơ đăng trên Facebook.

Ông NVL bị thương nặng sau khi bị hành hung tại nhà. Ảnh: CTV

Theo Công an xã Ngư Thủy, bước đầu những người này thừa nhận đã đánh ông Lư. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo anh NVL (32 tuổi, con trai ông L), hiện bố anh vẫn chưa thể ngồi dậy, chưa tự đi vệ sinh được. Các bác sĩ xác định ông L bị tổn thương phổi, nghi có máu tụ trên đầu.

Anh L cho biết thêm những ngày qua, các điều tra viên của Công an huyện Lệ Thủy đã liên lạc với gia đình để lấy thông tin vụ việc.

Bài thơ do ông NVL làm, đăng trên Facebook. Ảnh: Chụp màn hình

Như PLO đã thông tin, tối 10-10, ông NVL cùng vợ đang ăn cơm thì bất ngờ bị một nhóm khoảng bảy người lạ mặt đi hai ô tô ập vào nhà hành hung ông L. Những người này đánh ông L bất tỉnh tại chỗ rồi bỏ đi.

Theo người thân ông L, trong hai ngày 9 và 10-10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền. Tuy nhiên, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu do công tác tổ chức không chặt chẽ.

Ông L làm một bài thơ về giải bóng chuyền trên đăng trên Facebook. Người thân ông L cho rằng có thể nhóm người trên kéo đến nhà hành hung do ông L do ông đăng thơ bài thơ trên Facebook.