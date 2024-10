Công an huyện Bình Chánh xóa đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn 24/10/2024 17:27

(PLO)- Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bắt tạm giam 7 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ này để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 23-10, Viện KSND huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Mạnh Duy (SN 1991, ngụ phường 14, quận Gò Vấp) cùng 6 đồng phạm về các tội danh "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Công an huyện Bình Chánh đã bắt tạm giam các bị can này để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Hồi tháng 7, qua công tác kiểm tra hành chính tại chung cư Sài Gòn Mia, xã Bình Hưng, Công an huyện Bình Chánh phát hiện các đương sự Trương Thị Yến Nhi (SN 2005), Trần Tuyết Hảo (SN 2004) và Trần Tuyết Ngân (SN 2001, cùng quê Bạc Liêu) sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú có dấu hiệu làm giả. Ngay sau đó, công an đã tiến hành xác minh nguồn gốc số giấy tờ giả trên.

Cụ thể, số giấy tờ do Trần Văn Diệp (SN 1981, quê Cà Mau), hiện là nhân viên của ngân hàng X - Phòng giao dịch Trung Sơn cung cấp. Ngoài việc sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú giả, Diệp còn đặt mua "Giấy chứng nhận kinh doanh giả” cùng các chứng từ giả mạo khác cho nhiều người, để bổ túc hồ sơ vay tiền của khách tại ngân hàng.

Các nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Dựa trên tài liệu trinh sát thu thập được, Công an huyện Bình Chánh xác định đây là đường dây chuyên làm các loại giấy tờ giả chữ ký, con dấu của các cơ quan, tổ chức (gồm các loại giấy tờ như xác nhận thông tin về cư trú, giấy xác nhận hợp đồng tín dụng, giấy xác nhận khoản vay của ngân hàng, giấy tất toán nợ ngân hàng, thẻ tín dụng, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận kinh doanh). Vụ việc được báo cáo cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Ngay sau đó, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua đó, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được 7 người liên quan trong đường dây làm giả giấy tờ do Phan Mạnh Duy (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu.

Công an cũng xác định những người còn lại có liên quan gồm: Trần Thị Phương Thảo (SN 1992, vợ của Duy); Võ Thị Thủy Tiên (SN 1997, quê Tây Ninh, ngụ quận Tân Phú); Nguyễn Hoàng Huyền Trang (SN 1993, quê ở tỉnh Long An), nhân viên ngân hàng ; Bùi Nguyễn Minh Lâm (SN 1993, ngụ quận 6); Trần Nguyễn Thanh Huy (SN 1989, quê ở Khánh Hòa), nhân viên ngân hàng X, Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi; Trần Văn Diệp (SN 1981, quê Cà Mau), nhân viên ngân hàng X - Phòng giao dịch Trung Sơn.

Làm việc và đấu tranh khai thác, bước đầu nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Phan Mạnh Duy khai, từ năm 2020 bắt đầu làm giả các con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức để bán cho người có nhu cầu. Võ Thị Thủy Tiên là người phụ giúp Duy làm giả giấy tờ, với mức 8-10 triệu đồng/ tháng. Kể từ tháng 5-1023, vợ của Duy là Trần Thị Phương Thảo cũng tham gia vào đường dây này.

Năm 2020, Nguyễn Hoàng Huyền Trang - nhân viên một ngân hàng quen biết với vợ chồng Duy từ các mối quan hệ trong xã hội, rồi bắt đầu tham gia cùng để bán lại cho người có nhu cầu để hưởng tiền chênh lệch.

Trang đã nhờ vợ chồng Duy làm giả nhiều giấy "Xác nhận thông tin cư trú", "Đơn xác nhận tình trạng sản xuất kinh doanh" và "Xác nhận tình trạng hôn nhân" cho nhiều khách hàng để bổ túc hồ sơ vay vốn, đăng ký tạm trú... để hưởng lợi, trong đó có Trần Nguyễn Thanh Huy, cũng nhân viên ngân hàng.

Tài liệu làm giả mà Huy nhờ Trang đặt mua, được giao đến địa chỉ Phòng giao dịch Trung Sơn ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nơi đồng nghiệp của Huy là Trần Văn Diệp đang công tác.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai biết Trang có chỗ làm giả các giấy tờ xác nhận để phù hợp với yêu cầu hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng của các ngân hàng. Vì thế, từ năm 2022, Huy liên hệ với Trang để nhờ làm giả "Đơn xác nhận kinh doanh" cho khách hàng.

Sau khi nhận được giấy xác nhận kinh doanh giả, Huy sẽ đưa cho các nhân viên cùng làm chung ngân hàng bổ túc vào hồ sơ vay tín dụng trình lãnh đạo duyệt cấp vốn.

Ngoài khách hàng của mình, Huy còn giúp Trần Văn Diệp mua 7 giấy xác nhận kinh doanh giả để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Tương tự như Huy, Bùi Nguyễn Minh Lâm quen biết Trang cũng qua các mối quan hệ xã hội. Do thấy có nhiều khách hàng vay vốn nhưng không bổ túc được giấy đăng ký tạm trú nên Lâm liên hệ Trang, nhờ làm giả để bán cho người có nhu cầu hưởng tiền chênh lệch. Từ cuối năm 2023 đến nay, Lâm đã nhờ Trang mua dùm mình 4 giấy xác nhận thông tin về cư trú giả...

Phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp, Công an huyện Bình Chánh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi vợ chồng Duy sinh sống. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ máy móc, thiết bị sử dụng để làm giấy tờ giả cùng hơn 1.700 mặt dấu tròn giả của các cơ quan, tổ chức mà đối tượng sử dụng để đóng lên các tài liệu giả.

Qua trích xuất dữ liệu máy tính, Ban chuyên án thu được hơn 12.000 file tài liệu có liên quan, trong đó có khoảng 2.000 file tài liệu giả đã được các đối tượng sản xuất và bán ra ngoài tiêu thụ...

Hành vi của Phan Mạnh Duy cùng các đồng phạm đã đủ cơ sở để xử lý về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về các tội danh nêu trên. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Chuyên án hiện đang được Cơ quan công an huyện Bình Chánh tiếp tục mở rộng điều tra.