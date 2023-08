Chạy xe ẩu tông chết 3 mẹ con, ra tòa đứng khóc hối hận

(PLO)- Đứng trước bục khai báo, Quân thừa nhận chạy ẩu, thiếu quan sát đã gây ra tai nạn hậu quả rất lớn.

Ngày 22-8, TAND tỉnh Nghệ An xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tòa cũng buộc công ty nơi Quân làm việc phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại hơn 40 triệu đồng (gia đình Quân đã bồi thường hơn 640 triệu đồng) và cấp dưỡng nuôi cháu bé (con của bị hại) mỗi tháng 1,8 triệu đồng cho đến 18 tuổi.

Theo hồ sơ, sáng 6-3, trên tỉnh lộ 542 thuộc địa phận xóm Mùi Hạ Hưng, xã hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải 14C-201.03 (chủ sở hữu xe là Công ty TNHH HATNN ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) do Quân điều khiển và xe máy do chị Nguyễn Thị Hồng (26 tuổi) điều khiển chở các con đến trường học.

Vụ tai nạn khiến chị Hồng và hai con tử vong tại chỗ. Con út của chị Hồng là cháu HVTr (5 tuổi) bị thương, được đưa đi cấp cứu, điều trị với tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%.

Sau khi gây tai nạn, Quân đến cơ quan công an xin đầu thú. Thời gian qua, Quân đã tác động với người thân đến xin lỗi gia đình nạn nhân và bồi thường số tiền 640 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Quân đứng trước bục khai báo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, nói lời xin lỗi với đại diện hợp pháp những người bị hại. Quân cho rằng quá trình điều khiển xe tải vì qua đoạn đường hẹp, chạy ẩu, thiếu quan sát khi đánh lái sang phải để tránh xe tải ngược chiều đã gây ra vụ tai nạn hậu quả quá lớn.

Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Quân khóc lớn, tiếp tục nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, cố gắng khắc phục hậu quả.

T.ĐẮC