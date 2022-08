Chém cha ruột vì chuyện phân chia đất đai

Ngày 8-8, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam phạt bị cáo Lê Ngọc Thanh Sang (27 tuổi, ngụ thôn Đa Hoà Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 17 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 25-10-2021, gia đình ngồi ăn, nhậu tại nhà ông Lê Văn Khôi (65 tuổi, ngụ thôn Đa Hoà Nam, là cha ruột của Sang).

Trong lúc nhậu, Sang và ông Khôi lời qua tiếng lại về việc phân chia đất đai cho các con.

Lúc này, Sang cầm chén, đĩa đập xuống nền nhà và ném về phía ông Khôi, hai bên xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, ông Khôi đi sang nhà Công an viên thôn Đa Hoà Nam để báo cáo sự việc nhưng không gặp. Trên đường về, do bực tức đứa con có hành động bất hiếu nên ông Khôi vừa đi vừa nói “tao báo công an bắt mi luôn”.

Khi ông Khôi cách cổng nhà khoảng 15m, Sang từ trong nhà bếp chạy ra dùng rựa tấn công làm nạn nhân bị chấn thương sọ não, liệt tay phải. Kết quả giám định, ông Khôi bị thương tích 71%.