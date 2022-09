Sáng 15-9, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ việc một phụ nữ bị chém đứt hai cánh tay, xảy ra tại ấp 5, xã Tam An.

Trước đó, vào tối 14-9, do ghen tuông nên người chồng dùng dao chém đứt hai cánh tay vợ.

Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã có mặt tại hiện trường lập hồ sơ. Công an đang tạm giữ nghi can gây án để tiếp tục điều tra làm rõ.