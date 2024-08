Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối 13/08/2024 20:19

Chiều 13-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Nhiều phần việc đã hoàn thành

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối đến nay đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng móng cột, hành lang tuyến, hoàn thành đúc móng cột. Vật tư thiết bị như cột thép, dây dẫn, sứ, phụ kiện.. đã hoàn thành bàn giao cho các nhà thầu xây lắp.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo về tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch - Phố Nối. Ảnh: VGP

Quá trình thi công đến nay đã hoàn thành 98,5% hạng mục dựng cột. Dù vậy, công tác kéo dây mới đạt 62,5% tổng khối lượng. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng liên quan đến mặt bằng công trình vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Với tiến độ này, đến ngày 30-6 vừa qua, đoạn 500kV Nam Định 1 - Thanh Hoá đã hoàn thành thi công và đóng điện. Dự kiến ngày 19-8 tới sẽ đóng điện đoạn Nam Định I - Phố Nối và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, còn đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đặt mục tiêu đóng điện trước ngày 31-8.

Theo báo cáo của EVN và các ý kiến tại cuộc làm việc hôm nay, các công việc liên quan đến đại công trình 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã được triển khai tương đối tốt. Chỉ còn một số việc phải làm, tập trung trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có nhiều khó khăn nhất trong triển khai.

Đơn cử như về nhân lực kéo dây, đặc thù công việc yêu cầu nhân công phải có chuyên môn, sức khỏe để làm việc trên cao, cường độ lớn, liên tục nhiều ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Để khắc phục các bất lợi về thời tiết, EVN/EVNNPT đang cùng các nhà thầu tranh thủ thời tiết lúc thuận lợi để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, phân bố lịch làm việc phù hợp theo diễn biến thời tiết, tổ chức đóng lán trại ăn, nghỉ gần ngay vị trí thi công, tận dụng tối đa nhất có thể các nguồn nhân lực…

Quyết tâm khánh thành đường dây vào dịp 2-9

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, đến nay khối lượng công việc còn lại không nhiều song là phần việc khó.

Do đó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng liên quan phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, làm việc quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa trong giai đoạn nước rút cuối cùng với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 2-9, tổ chức khánh thành vào dịp Quốc khánh năm nay.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tiến hành công tác nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4 phối hợp với EVN tiếp tục rà soát, huy động lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, nhân lực hỗ trợ thi công.

Bộ NN&PTNT tiếp tục hướng dẫn việc điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về môi trường, bảo đảm hoàn nguyên khi khánh thành dự án. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất khen thưởng xứng đáng, phù hợp ở tất cả các cấp đã tích cực tham gia triển khai dự án.

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân lực, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với EVN, các cơ quan, lực lượng để hoàn thành các công việc còn lại. Công an các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại nơi thi công.

EVN được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương, Quân khu 3, Quân khu 4, lực lượng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… để triển khai các công việc cụ thể.

Tại những địa phương khác đã hoàn thành công việc thì phải làm tốt công tác hoàn nguyên môi trường và tiếp tục chăm lo, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, đã di dời để nhường mặt bằng cho dự án, dứt khoát không để ai không có chỗ ở, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ…