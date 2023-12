Chiến công của người lính quân hàm xanh nơi vùng biên

(PLO)- Với quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) đã triệt phá nhiều vụ án lớn… góp phần giữ vững bình yên tuyến biên giới.

Thời gian qua, tình hình tội phạm vùng biên giới Campuchia có chiều hướng gia tăng, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) đã chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, góp phần ngăn chặn kịp thời ngay từ biên giới.

Hiện lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang quản lý gần 14 km đường biên giới. Ảnh: BP

Manh động, sẵn sàng chống trả

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Lợi, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đơn vị quản lý gần 14 km đường biên giới thuộc địa bàn xã Mỹ Quý Tây và xã Mỹ Quý Đông, đây đều là những địa bàn nóng, đặc biệt phức tạp về tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép… nên việc đấu tranh, phòng, chống tội phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Điển hình ngày 26-6, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, đơn vị phát hiện, bắt quả tang ba người gồm Trương Việt Hoàng (ngụ Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (ngụ Đồng Nai) và Trương Công Trứ (ngụ Quảng Ngãi), tuổi 19-25, đi trên một ô tô, đang tìm cách đưa chị NNKN (28 tuổi, ngụ TP.HCM) xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đơn vị sau đó đã xác lập chuyên án, phối hợp điều tra, bắt giữ và làm việc với 10 nghi can, triệt phá đường dây mua bán người liên tỉnh sang Campuchia. Đồng thời bàn giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hồ Quốc Việt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn sang Campuchia. Ảnh: CTV

Một vụ khác, chiều 23-4, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM về việc Cục Hải quan TP phát hiện một kiện hàng nghi chứa ma túy xuất đi Úc.

Qua truy xét, Công an TP.HCM xác minh người vận chuyển ma túy đến Bưu cục Vĩnh Long là Hồ Quốc Việt (thường trú tại Vĩnh Long). Cơ quan này cũng nắm thông tin Việt từ Long An chuẩn bị vượt biên sang Campuchia và có văn bản đề nghị phối hợp bắt giữ.

Khi Việt vào đến bãi giữ xe ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, tổ công tác của đồn biên phòng đã tiếp cận, kiểm tra người và ô tô biển số 51K-183.62 do Việt điều khiển. Qua khám xét, đơn vị phát hiện ba túi nylon chứa bột màu trắng nghi là ma túy, trọng lượng 41,27 g. Làm việc tại đồn biên phòng, Việt thừa nhận ba túi nylon trên là ma túy loại ketamine.

“Các nghi phạm tham gia đường dây ở nhiều địa phương khác nhau, thường vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn, đa dạng về chủng loại… Những người này lợi dụng tình hình để móc nối hoạt động, chờ thời cơ thuận lợi rồi trực tiếp hoặc thuê người vận chuyển theo đường mòn, lối tắt ít người qua lại” - Thiếu tá Lợi nói và cho biết hầu hết nghi phạm này rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện, vây bắt.

Chiến công của những người lính quân hàm xanh đã góp phần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Bảo vệ vùng biên, chủ quyền Tổ quốc

Bên cạnh công tác phá án, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây còn phối hợp với lực lượng nước bạn truy bắt những kẻ vượt biên, trốn truy nã, tìm cách lẩn trốn ở Campuchia.

Mới đây nhất, ngày 29-11, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, truy bắt bị can Hà Hỗ Tin (33 tuổi, ngụ Phú Yên). Tin là kẻ liên quan đến vụ án giết người tại Phú Yên, đang lẩn trốn truy nã ở Campuchia.

Cụ thể, ngày 27-11, đồn biên phòng nhận được công văn đề nghị phối hợp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, thông báo có nghi can Hà Hỗ Tin liên quan đến vụ án giết người, đã bị khởi tố và có quyết định truy nã.

Một ngày sau, đơn vị phát hiện Hà Hỗ Tin đang lẩn trốn tại quán cà phê 168 thuộc ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây riêng (Campuchia). Đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đức Huệ, Đồn công an hành chính Sôm Rông để bắt nghi can.

Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia, Tin được đưa về Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Sau đó, đơn vị này đã bàn giao hồ sơ cùng bị can Tin cho Công an tỉnh Phú Yên để điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, nhận định thời gian tới, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, đưa người xuất nhập cảnh trái phép còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường tuần tra, bám nắm địa bàn và hoạt động của các nghi phạm trên địa bàn.

“Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn cùng lực lượng chức năng nước bạn trong đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán người, các đối tượng vận chuyển ma túy lớn hay các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới” - Thượng tá Trung nói.

Có thể nói việc triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy, đưa người xuất nhập cảnh trái phép… của những người lính mang quân hàm xanh đã góp phần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.•

Số người, số vụ vi phạm đều giảm Từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý 38 vụ/36 người (giảm 48 vụ/10 người so với cùng kỳ). Tang vật thu giữ gồm 11.660 gói thuốc lá ngoại, 155 kg pháo, 43,6 g ma túy, 4 mô tô không rõ nguồn gốc, 2 ô tô. Ngoài ra, đồn biên phòng còn phối hợp với công an các địa phương Phú Yên, Tây Ninh, TP.HCM, TP Hà Nội bắt 10 vụ/11 người, thu giữ nhiều tang vật liên quan trong các vụ án mà nghi phạm đang lẩn trốn ở Campuchia…

Huỳnh Du