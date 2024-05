Chiến sự Nga-Ukraine 29-5: Giao tranh ác liệt ở mọi mặt trận; Ukraine mất thêm 1.200 lính ở Donetsk 29/05/2024 07:38

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn tiếp tục leo thang, đặc biệt là ở Kharkiv và Donetsk.

Giao tranh ác liệt ở mọi mặt trận

. Cập nhật tình hình chiến sự ngày 28-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày qua quân đội Nga gia tăng cường độ tấn công dọc gần như toàn bộ tiền tuyến, với số lượng trận chiến tăng lên mức 108 trận trong ngày, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

. Tính đến thời điểm hiện tại, giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở 18 khu vực trên khắp Ukraine.

. Tình hình căng thẳng nhất vẫn ở hướng khu định cư Pokrovske (tỉnh Donetsk). Lực lượng phòng vệ Ukraine đang kìm hãm cuộc tấn công dữ dội của Nga, cũng như quyết liệt đẩy lùi các đợt tiến quân của các lực lượng đối phương.

Quân Ukraine bắn pháo M777 về phía Nga ở Donetsk. Ảnh: GETTY IMAGES

. Tại tỉnh Kharkiv, quân Nga trong ngày qua 6 lần tấn công các vị trí tập kết của quân Ukraine. Hai bên lực lượng vẫn đang giằng co ác liệt ở TP Vovchansk.

Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga tiếp tục phóng bom dẫn đường trên không (KAB) vào Ukraine từ lãnh thổ Nga, nhưng đều bị phía Kiev đánh chặn.

. Tại TP Kupiansk (cũng ở Kharkiv), quân Nga mở 19 cuộc tấn công các vị trí của quân Ukraine, trong đó 17 cuộc không thành công và 2 cuộc tấn công gần các khu định cư Petropavlivka và Druzhelyubivka vẫn đang tiếp diễn. Tình hình cơ bản đã được kiểm soát.

Tổn thất nhân lực của các lực lượng Nga ở Kupiansk trong ngày 28-5 lên tới 35 binh sĩ. Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng phá hủy một số hệ thống pháo binh và xe tăng của Nga trong khu vực.

. Lực lượng Nga tấn công tỉnh Sumy 81 lần trong ngày, Cục Quản lý quân sự tỉnh Sumy đưa tin hôm 28-5.

Các cộng đồng Bilopillia, Khotin, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Berezivka, Seredyna-Buda, Novoslobidske, Putyvl, Hlukhiv và Esman đều là mục tiêu .

Trong suốt cả ngày, Nga tấn công các cộng đồng biên giới bằng các cuộc tấn công sử dụng súng cối, máy bay không người lái (UAV), pháo binh, và thả bom.

Thị trấn Velyka Pysarivka, nằm cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 3 km về phía tây, đã hứng chịu phần lớn các vụ tấn công nói trên, với 19 vụ nổ được ghi nhận trong ngày qua.

Do nằm gần Nga nên thị trấn này đã trở thành mục tiêu tấn công chính của Nga trong những tháng gần đây. Phần lớn cơ sở hạ tầng của cộng đồng đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga.

Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào tỉnh Sumy ngày càng có sức tàn phá khủng khiếp trong những tháng gần đây. Giữa các cuộc tấn công gia tăng, chính quyền Ukraine đã lệnh người dân nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực.

Ukraine thiệt hại nặng nề ở Kharkiv, Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 28-5 lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine.

"Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine và phá hủy 39 UAV, 1 hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS), 7 quả bom dẫn đường Hammer và 1 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS)"- Bộ này cho biết.

. Bộ Quốc phòng cho biết quân Nga đẩy lui 5 cuộc phản công của quân Ukraine và gây thương vong cho 4 lữ đoàn đối phương ở khu vực Kharkiv trong ngày qua.

“Các đơn vị Nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục tiến sâu vào lưới phòng thủ của Ukraine, gây thương vong cho nhân lực và thiết bị của bộ binh cơ giới thứ 42, bộ binh cơ giới thứ 57, xe tăng thứ 3 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thứ 125 của quân đội Ukraine ở Kharkiv. Ngoài ra, quân Nga còn đẩy lùi 5 cuộc phản công của các nhóm tấn công đối phương ở TP Volchansk và Staritsa” - Bộ này cho biết.

Tổn thất của quân đội Ukraine tại tỉnh Kharkiv trong ngày qua lên tới 445 binh sĩ, cùng nhiều xe chiến đấu bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và cơ giới quân sự.

Trong lúc giao tranh, quân Nga phá hủy loạt khí tài của Ukraine, gồm hệ thống pháo tự hành Bogdana, pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo pháo Caesar do Pháp sản xuất, pháo D-30, các bệ phóng rocket đa nòng BM-21 Grad và hệ thống pháo bắn loạt RM-70 Vampire do CH Czech sản xuất.

. Tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga cải thiện các vị trí tiền tuyến và gây thương vong cho 2 lữ đoàn quân đội Ukraine.

Tính riêng Donetsk, các lực lượng Ukraine chịu tổn thất rất nặng nề về cả nhân lực và khí tài.

Về nhân lực, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hạ 1.270 binh sĩ Ukraine trong ngày 28-5.

Về khí tài, phía Nga phá huỷ nhiều hệ thống tiên tiến của Ukraine, gồm: xe chiến đấu bộ binh Bradley IFV do Mỹ sản xuất; xe tăng; xe cơ giới quân sự; và lựu pháo các loại (M777, Msta-B, D-20, D-30; Gvozdika;...).

. Quân đội Nga gây thương vong cho một lữ đoàn quân đội Ukraine ở tỉnh Kherson trong ngày qua.

"Các đơn vị nhóm chiến đấu Dnepr đã gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị của lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến thứ 35 của Ukraine, đóng gần khu định cư Tyaginka ở tỉnh Kherson. Tổn thất của quân đội Ukraine lên tới 45 binh sĩ, 4 xe cơ giới và 1 khẩu pháo D-30" - Bộ cho biết

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 118 khu vực trong ngày qua.

"Các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật, UAV, các đội tên lửa và pháo binh của Nga đã gây thương vong cho nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 118 khu vực” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Giám đốc Rosatom: Ukraine bắn pháo nhà máy điện Zaporizhia để khiêu khích Nga bắn trả

Trao đổi với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev nói rằng những hành động liều lĩnh của lực lượng Ukraine là mối đe dọa lớn nhất đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev. Ảnh: GLOBAL ENERGY

Theo ông Likhachev, phía Kiev đang cố gắng khiêu khích quân Moscow bắn trả, TASS đưa tin.

"Mối đe dọa thực sự là những hành động thiếu suy nghĩ, hoàn toàn liều lĩnh của lực lượng Kiev khi họ đang cố gắng khiêu khích, đe dọa người dân và thúc đẩy lực lượng vũ trang Nga nổ súng đáp trả. Chúng tôi luôn bảo vệ quan điểm không nên có cuộc tấn công vũ trang nào vào nhà máy điện hay lấy nhà máy này làm căn cứ tấn công. Nhiệm vụ chính của tất cả các lực lượng vũ trang và dân thường Nga có mặt tại nhà máy Zaporizhia là đảm bảo an toàn tuyệt đối, vô điều kiện cho nhà máy" - ông Likhachev nói.

Người đứng đầu Rosatom nói rằng IAEA không nên chỉ giám sát an toàn tại nhà máy mà còn cần phải tham gia cung cấp thông tin về các cuộc tấn công vào cơ sở này.

Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc của ông Likhachev.