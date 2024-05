Vì sao Mỹ dừng gửi đạn pháo thông minh Excalibur cho Ukraine? 28/05/2024 14:30

Báo The Washington Post dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên rằng Mỹ đã tạm dừng chuyển giao đạn pháo dẫn đường tầm xa Excalibur cho Ukraine sau khi Kiev báo cáo vũ khí này có tỉ lệ thất bại cao.

Khi lần đầu được chuyển giao cho Ukraine, đạn pháo M982 Excalibur được kỳ vọng là vũ khí giúp thay đổi cuộc chơi cho Ukraine. Loại đạn pháo này được coi là giải pháp thay thế chính xác, tầm bắn xa hơn cho các loại đạn pháo thông thường, hơn nữa còn có khả năng đánh trúng mục tiêu trong phạm vi 2 m.

Theo tài liệu ngân sách Lầu Năm Góc năm 2022, Excalibur có tầm bắn 40 km.

Tuy nhiên, theo các quan chức Ukraine, 6 tháng trước, Ukraine nói với Mỹ rằng việc Nga gây nhiễu hệ thống dẫn đường của các loại vũ khí được Mỹ cung cấp đã làm bào mòn khả năng bảo vệ lãnh thổ của Kiev.

Thủy quân lục chiến Mỹ phóng đạn pháo M982 Excalibur từ lựu pháo M777 trong một nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực tại tỉnh Helmand (Afghanistan) năm 2011. Ảnh: U.S. Marine Corps/DVIDS

Loại vũ khí bị ảnh hưởng nhiều nhất do công nghệ gây nhiễu của Nga là đạn pháo Excalibur – loại đạn pháo cỡ nòng 155 mm dẫn đường bằng GPS và Hệ thống Pháo phản lực công động cao (HIMARS).

Đáp lại, Mỹ chỉ đơn giản là dừng cung cấp thêm đạn pháo Excalibur cho Kiev, các quan chức Ukraine cho biết.

Theo báo cáo Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ, chi phí đạn pháo Excalibur tăng vọt lên khoảng 100.000 USD/quả vào năm 2022 – gấp 50 lần giá một quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm không dẫn đường.

Điều đáng nói là đạn pháo Excalibur hiếm khi bắn trúng mục tiêu. Hai báo cáo bí mật về vũ khí Ukraine được báo The New York Times thu được cho thấy nguyên nhân là do việc gây nhiễu của Nga gây ra.

Theo báo cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2023 đến tháng 8-2023, tỉ lệ các cuộc tấn công thành công bằng đạn pháo Excalibur được xác nhận giảm từ 55% xuống còn 7% trong tháng 7-2023 và 6% trong tháng 8-2023. Trong thời gian đó, Ukraine cố gắng tiến hành một cuộc phản công vào mùa hè nhưng cuối cùng thất bại.

Các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu về việc sử dụng 3.000 quả đạn pháo Excalibur được phóng từ lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp trên các mặt trận ở TP Kherson (phía nam Ukraine), TP Kharkiv (phía bắc Ukraine) và TP Bakhmut (phía đông Ukraine).

Theo một nguồn tin nắm rõ báo cáo bí mật trên, có thời điểm, chỉ có 1 viên đạn trong số 19 viên đạn Excalibur được bắn ra trúng mục tiêu.

Theo một báo cáo bí mật trên, với tỉ lệ như vậy, chi phí của một cuộc tấn công thành công đã tăng từ 300.000 USD lên 1,9 triệu USD.

Hệ thống HIMARS – có thể bắn tên lửa xa tới 80 km – cũng bị công nghệ gây nhiễu của Nga vô hiệu hóa.

“Nga đã triển khai tác chiến điện tử, vô hiệu hóa tín hiệu vệ tinh và HIMARS trở nên hoàn toàn không hiệu quả” – một nguồn tin quân sự Ukraine nói với The Washington Post.

Theo đánh giá trên, công nghệ gây nhiễu của Nga có thể khiến tên lửa HIMARS bắn trượt mục tiêu từ 15 m trở lên.