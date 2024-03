Chiến sự Nga-Ukraine leo thang khắp nơi khi hai bên có tới 76 đợt giao tranh trên chiến trường.

Nóng ran khắp nơi, hai bên có tới 76 đợt giao tranh

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5-3 các lực lượng Nga tổng cộng 2 lần nã tên lửa, 67 lần không kích, 95 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

. Tổng cộng có 76 đợt giao tranh giữa hai lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV tấn công trên chiến trường tỉnh Zaporizhia. Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Hơn 30 khu định cư biên giới Ukraine bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga ngày qua không tấn công khu vực TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), nhưng lại chuyển hướng pháo binh sang các khu định cư gần Kyslivka (Kharkiv) và Novoiehorivka (tỉnh Luhansk).

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 62 đợt tiến công của quân Nga, gây ảnh hưởng tới hơn 50 khu định cư trong tỉnh, chủ yếu ở các chiến trường chủ lực Bakhmut, Avdiivka, Lyman,...

. Tại tỉnh Zaporizhia, các lực lượng Nga mở 5 đợt tấn công vào các làng Huliaipole, Malynivka và Robotyne. Khoảng 15 khu định cư ở tỉnh này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân Nga trong ngày qua.

. Tại tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí tập kết ở phía tả ngạn sông Dnipro, song không thành công.

Hơn 30 khu định cư bao gồm Antonivka, Veletenske, Tiahynka, Ivanivka và Zmiivka (tỉnh Kherson) đã bị pháo và súng cối của quân đối phương tấn công.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng không quân Ukraine tấn công 11 cụm nhân lực của quân đối phương ngày qua.

Lực lượng tên lửa Ukraine đã tập kích 1 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, phá huỷ 1 kho đạn dược, 1 hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và 1 hệ thống radar trinh sát và kiểm soát hỏa lực Zoopark-1 của các lực lượng Nga.

Ukraine nói tấn công tàu chiến Nga

Theo tờ Kyiv Independent, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết rằng tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen (Nga) đã bị tấn công trong đêm, khiến tàu bị hư hại nặng ở đuôi và hai bên mạn tàu.

Tàu Sergey Kotov (trị giá khoảng 65 triệu USD) bị máy bay không người lái nội địa của Ukraine Magura V5 tấn công tại khu vực gần eo biển Kerch (nối liền Biển Đen với biển Azov), theo HUR.

Tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen (Nga). Ảnh: X

HUR cho biết đòn tập kích của Ukraine khiến 14 thuỷ thủ thương vong.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga: Hạ hơn 1.000 lính Ukraine ở Donetsk

. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 5-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất ở Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo đó, quân Ukraine chịu tổn thất lên tới 1.030 binh sĩ, nhiều nhất ở TP Avdiivka với 500 lính bị loại khỏi vòng chiến.

Ngoài ra, quân Nga còn phá huỷ nhiều khí tài Ukraine tại mặt trận Donetsk, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, pháo M198 do Mỹ sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, bệ phóng pháo đa nòng Grad, bệ phóng tên lửa đất đối không Stormer do Anh sản xuất, cùng nhiều pháo tự hành các loại.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga ngày qua cải thiện vị trí chiến thuật ở Kupiansk, song không có báo cáo giao tranh.

Quân Nga cho biết đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 41 và lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Ukraine ở khu định cư Sinkovka (Kharkiv).

. Tại Zaporizhia, các lực lượng Nga đẩy lùi 1 cuộc tấn công của quân Ukraine trong ngày qua, hạ 25 binh sĩ Kiev và phá huỷ 3 phương tiện cơ giới quân sự.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu MiG-29, 112 máy bay không người lái (UAV), và đánh chặn 4 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS mà phía Ukraine dùng để tấn công Nga trong ngày qua.

Nga: Su-27 Nga chặn trinh sát cơ Pháp trên Biển Đen

Ngày 5-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn máy bay cảnh báo sớm E-3F cùng 2 tiêm kích Rafale của Pháp trên Biển Đen, TASS đưa tin.

“Khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay quân sự [của Pháp] đã quay đầu và rời khỏi không phận Biển Đen" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Pháp chưa lên tiếng về thông tin này.

Tên lửa Taurus được gọi tên trong đoạn ghi âm rò rỉ của không quân Đức đáng gờm thế nào? (PLO)- Vụ rò rỉ đoạn ghi âm được cho là có nội dung rằng Đức sẽ gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine đang khiến quan hệ Berlin và Moscow dậy sóng. Vậy tên lửa Taurus nguy hiểm đến mức nào và liệu Đức sẽ chuyển giao chúng cho Kiev?

DƯƠNG KHANG