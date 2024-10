Chiều nay, cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại 06/10/2024 11:00

Tin từ Bộ Tư lệnh Công binh cho biết 12 giờ trưa nay, 6-10, phà dã chiến Phong Châu sẽ dừng hoạt động để Lữ đoàn công binh vượt sông 249 tiến hành ghép nối cầu phao, vốn có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân hai đầu cầu Phong Châu, Phú Thọ.

Cầu phao Phong Châu trong ngày đầu hoạt động, 30-9. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Như PLO đã đưa tin, ngay sau khi xảy ra sự việc sập cầu Phong Châu hôm 9-9, Bộ Quốc phòng đã giao Bộ Tư lệnh Công binh triển khai phương án cầu phao dã chiến để đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn giữa hai đầu cầu.

Nhưng do lũ trên sông Hồng lên cao, kéo dài sau bão số 3, nên phải 20 ngày sau, việc ghép cầu phao mới được tiến hành. Ngày 30-9, cầu phao dã chiến PMP do Liên Xô cũ sản xuất, được gia cố thêm theo yêu cầu an toàn của giao thông dân sự, đã chính thức hoạt động.

Tuy nhiên, mới hơn một ngày hoạt động, lũ cuối mùa đầu nguồn sông Hồng xuất hiện, không đảm bảo an toàn cho cầu phao nữa. Chiều tối 1-10, công binh cắt phà, giao thông đôi bờ lại khó khăn.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, ngày 4-10, quân đội đã triển khai phà dã chiến. Bằng cách ghép nối ba đốt phao PMP, phương thức này có thể đáp ứng tạm thời nhu cầu đi lại cơ bản, cấp bách khi cầu phao không thể hoạt động.

Đến sáng nay, lưu tốc dòng chảy trên sông Hồng đoạn qua Phong Châu đã giảm về mức cho phép, tức từ 2m/s trở xuống. Theo phương án đã được thống nhất từ trước, công binh ghép nối trở lại cầu phao Phong Châu.

“Ghép nối cầu phao dã chiến thì chỉ cần 90 phút. Nhưng để đảm bảo an toàn cao hơn cho việc đi lại dân sự thì cần triển khai thêm một số việc khác. Dự kiến từ 15 giờ chiều nay, cũng là lúc nhu cầu qua lại hai đầu cầu lên cao, cầu phao Phong Châu sẽ mở. Như thế ô tô tải trọng nhẹ, chẳng hạn từ 7 chỗ trở xuống có thể vượt sông. Còn như đi phà hai ngày qua, chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của người và xe thô sơ”, tin từ Bộ Tư lệnh Công binh cho biết.