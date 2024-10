Phú Thọ cần sớm có phương án tháo dỡ phần còn lại của cầu Phong Châu 03/10/2024 12:35

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa đề nghị Sở GTVT Phú Thọ phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phân luồng giao thông thủy qua khu vực cầu Phong Châu và thực hiện rào chắn xung quanh khu vực các nhịp còn lại của cầu, trước nguy cơ các phần này có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo phân cấp quản lý, Sở GTVT Phú Thọ phải bố trí tổ chức trực chốt, hướng dẫn và ngăn ngừa người dân đi vào khu vực đã được rào chắn để bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu phương án và sớm có giải pháp tháo dỡ nhịp giàn thép số 5 và các nhịp còn lại, khái toán kinh phí tháo dỡ...

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Phú Thọ khẩn trương nghiên cứu phương án và sớm có giải pháp tháo dỡ phần còn lại của cầu Phong Châu. Ảnh: TÙNG VY

Theo Cục Đường bộ, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cần xin ý kiến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương về phương án, giải pháp tháo dỡ nhịp giàn thép số 5 và các nhịp còn lại của cầu Phong Châu.



Địa phương cũng cần khẩn trương báo cáo Bộ GTVT về khả năng công bố bổ sung tình huống khẩn cấp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp có thẩm quyền ban hành bổ sung lệnh xây dựng dự án khẩn cấp cầu Phong Châu mới, theo quy định pháp luật.

Liên quan đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ nhận thấy mặt cầu nhịp số 5 (N5) đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng.

Ngoài trụ T7 đã sụp đổ hoàn toàn xuống lòng sông, trụ T6 nằm giữa sông đang có dấu hiệu sụt lún.

Các nhịp cầu số 4, 3, 2 có dấu hiệu bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy. Các khe co giãn giữa các nhịp cầu bị giãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu...

Để đảm bảo an toàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Phú Thọ lập tổ công tác đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời.